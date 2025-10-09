Hrvatski ministar privrede: Spremni smo da kupimo NIS

Hrvatski ministar privrede Ante Šušnjar izjavio je danas da je Hrvatska spremna da kupi Naftnu industriju Srbije (NIS) ako bi to bilo rešenje.

„Naša ruka je ispružena, ako je to rešenje, mi smo spremni i za tu opciju“, rekao je Šušnjar novinarima komentrišući uvođenje američkih sankcija NIS-u.

On je rekao da da bi na taj način bili obezbeđeni kontinuitet i poslovni interesi Jadranskog nafotvoda koji su već 40 godina usko povezani s NIS-om „bez ikakvih pretenzija da se ovlada maloprodajnim tržištem u Srbiji“.

„To bi olakšalo i nama i Srbiji“, dodao je hrvatski ministar koji dolazi iz desničarskog Domovinskog pokreta, manjinskog partnera u vladi Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) premijera Andreja Plenkovića.

On je dodao i da se iz rafinerije u Pančevu opskrbljuje 20 odsto tržišta derivata u BiH.

„Ovo je dodatni izazov i za BiH, a do kraja meseca očekujemo završetak modernizacije rafinerije u Rijeci, čime bi se povećali kapaciteti pa bismo na taj način mogli pomoći BiH, a delimično i Srbiji“, dodao je Šušnjar, prenela je Hrvatska radiotelevizija.

On je odbacio ocene da razvoj događaja s NIS-om i sankcijama ugrožava poziciju Hrvatske u pregovorima s MOL-om o opskrbi Mađarske i Slovačke dovoljnim količinama nafte.

Ministar je rekao da je Hrvatska spremni da isporuči dovoljne količine nafte Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji kada to okolnosti i geopolitičke prilike dopuste.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com