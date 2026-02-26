I danas blokada oko 80 puteva u Srbiji, poljoprivrednici očekuju poziv na razgovore od Vlade Srbije

Nezadovoljni poljoprivrednici blokiraće i danas oko 80 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji, na 24 časa ili nekoliko sati, rekao je Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković.

Veljković je novinarima kazao da poljoprivrednici očekuju poziv na razgovore od Vlade Srbije.

„Očekujemo poziv iz Vlade Srbije na sastanak i nadamo se da će oni imati razumevanja za naše zahteve i da nas niko više neće vređati, niti ponižavati i da nam neće govoriti kako bi trebalo da menjamo profesije“, rekao je Veljković.

On je ocenio da su poljoprivrednici posle 16 dana protesta ostali „jedinstveni da nisu uspeli da ih posvađaju“.

Veljkovć je ponovio da poljoprivrednici traže da se odmah zaustavi uvoz poljoprivrednih proizvoda koji ugrožavaju domaće tržište dok se zalihe ne potroše, kao i uvođenje prelevmana i kvota na uvoz mleka i mesa.

„Sve ostalao je čista medijska spekulacija da se javnosti predstavi da oni (predstavnici vlasti) rešavaju naše zahteve“, rekao je Veljković.

On je najavio da će u Kraljevu danas biti blokirano svih sedam putnih pravaca od 11 do 13 časova i da u tom periodu neće moći da se uđe u grad.

Kao novu blokadu najavio je blokadu Ibarske magistrale kod Konareva, puta Janoka-Kraljevo, od 11 do 13 časova.

U blokadi u trajanju od 24 časa i dalje će biti blokirana Ibarska magistrala u Mrčajevcima putevi u Bogatiću, mestu Zavalka, put u Lunovom selu kod Užica, magistralni put Kragujevac – Gornji Milanovac, put u mestu Cerovac i put Resnik-Kragujevac.

Veljkovć je naveo i da je policija juče u Smederevskoj Palanci pozivala na informativne razgovore sve poljoprivrednike koji su učestvovali u blokadi puteva u tom gradu i okolini, ali da se oni nisu uplašili i da će i danas nastaviti blokade tih puteva.

On se ponovo izvinio građanima zbog blokada puteva i zamolio ih za razumevanje i strpljenje, navodeći da su poljoprivrednici prinuđeni na takve radikalne mere protesta zbog „katastrofalne situacije u kojoj se nalaze“.

Poljoprivrednici najavili koje će puteve danas blokirati

Poljoprivrednici koji i danas blokiraju oko 80 magistralnih, regionalnih i lokalnih putev u Srbiji objavili su lokacije koje će blokirati 24 ili nekoliko sati.

U trajanju od 24 časa i dalje će biti blokade Ibarske magistrale u Mrčaejvcima 16. dan zaredom, putevi u Bogatiću, meestu Zavalka, put u Lunovom selu kod Užica, magistralni put Kragujevac – Gornji Milanovac, put u mestu Cerovac, Resnik – Kragujevac.

Od 10 časova biće blokiran punkt na izlazu iz Kikinde, put Kikinda – Zrenjanin.

Od 10 do 12 čaova blikraće stari put Čačak-Kraljevo u Slatini, regionalni put Požarevac – Majdanpek, Požarevac – Kladovo, centar Gruže.

Od 10 do 14 časova biće blokran putni pravac Novi Sad – Subotica, magistralni put Zrenjanin – Novi Sad kod mesta Aradac, put Takovo-Gornji Milanovac.

Od 10 do 15 časova biće blokiran magistralni put Beograd – Zrenjanin kod Čente, put Zrenjanin – Žitište u mestu Klek , raskrsnica Novi Sad- Sremska Mitrovica-granica sa Hrvatskom.

Od 10 do 16 čaosva poljoprivrednici će blokrati raskrsnice Šabac – Loznoca i Vajevo – Bela Crkva, magistralni put Loznica – Šabac, put u mestu Kisač.

Od 11 časova do daljeg biće blokrana Kočovićev raskrsnica u Bresnici, put Konarevo-Janok-Kraljevo od 11 do 13 časova.

Od 11 do 16 časova biće blokirani putevi u mestima Kuzmin, Kumane, Ruma, NOva Crnja, centar u Smederevskoj Palanci.

Od 11 do 18 časova biče blokirani putevi u Malom Zvorniku, Gornjoj Sabanti.

Od 12 časova biće bloikiran magistralni put Beograd – Pančevo – Temišvar , put u Vladimirovcima.

Od 12 časova blokiraće i puteve Kragujevac – Kraljevo i Kraljevo -Čačak, Vujetinici – Oborvića izvor, Zaklopača – Kraljevo, od 12 do 16 časova Vitanovac – Kraljevo i puteve u mestima Klenje, Badovinci, Salaš Crnobarski, Banovo polje, Ravnje, Bešenovo, Krčedin, Čelarevo, Bašaid, Stara Pazova, Padina, Vlajkovac, Tovarišt, Vilovo, Bački Petrovac, centar Srbobrana.

Od 12 časova biće blikrani i putevi Drenovac – Šabac, Šabac – Mačvanska Mitrovica, Mladenovac – Drapšin,

Od 13 časova biće blkiran put Valjevo – Pričević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com