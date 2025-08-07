I javna preduzeća Javna skloništa i Nuklearni objekti postaju doo

Među javnim preduzećima koja će preći u status društva sa ograničenom odgovornošću (doo) naći će se JP za skloništa i JP Nuklearni objekti Srbije, piše N1.

Ta dva preduzeća pridružila su se javnim preduzećima Nacionalni park Tara, Srbijašume, Srbijavode, Putevi Srbije, Službeni glasnik, Skijališta Srbije, Nacionalni park Fruška gora i Nacionalni park Đerdap, koji će po zakonu iz 2024. promeniti pravnu formu iz javnog preduzeća u doo.

JP za skloništa imaju nepokretnosti u 23 opštine u Srbiji.

U katastru je na ime tog JP upisano: 123 parcele površine 92.240 kvadrata, 270 objekata površine 102.091 kvadrata i 161 poseban deo objekta površine 189.750 kvadrata.

Javno preduzeće za skloništa Beograd ima, prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2024. godinu 102 zaposlena, poslovne prihode od 4.059.645 evra i ostvareni gubitak od 641.097 evra.

Osnovni kapital iznosi 7.803.709.501,99 dinara i biće, prema Zakonu o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu Republike Srbije, koji se primenjuje od 16. septembra 2024, upisan kao osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću.

Nuklearni objekti Srbije imaju nepoketnosti u opštini Knjaževac – parcelu od 36.745 kvadrata, sa objektom od 1.759 kvdrata.

Prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2024. godinu, preduzeće ima 120 zaposlenih, poslovne prihode od 4.161.333 evra i ostvarenu dobit od 519.309 evra.

„Ukupno upisani novčani kapital javnog preduzeća koji iznosi 500 evra i uplaćeni novčani kapital koji iznosi 46.530,7 dinara na dan 17. jul 2029, pretvara u osnovni kapital DOO“, stoji u Odluci vlade o promeni pravne forme JP Nuklearni objekti Srbije.

(Beta)

