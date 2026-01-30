I vozači kamiona iz BiH obustavili blokade graničnih prelaza, kamioni se povlače

Prevoznici iz Bosne i Hercegovine (BiH) su posle pet dana danas obustavili blokadu graničnih prelaza za teretni saobraćaj sa zemljama Evropske unije (EU), pošto su dobili informaciju iz Evropske komisije da će biti izuzeti iz spornog pravila da u zemljama Šengena mogu boraviti najviše 90 dana računajući prethodnih 180 dana.

Blokada je prestala danas u 16 časova, a prema pisanju medija u BiH, kamioni se već povlače s granica.

„U toku je povlačenje kamiona s graničnih prelaza, jer su kolege iz Srbije dobile potvrdu, a i mi ćemo u narednim danima, da se vozači izuzimaju iz pravila 90/180, što nam je bilo glavno“, rekao je za sarajevski portal Kliks (Klix.ba) član Uprave Konzorcijuma Logistika BiH Amir Hadžidedić posle sastanka s premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem.

Dodao je da su se entitetske vlade usaglasile i potpisale memorandume da će raditi na ispunjenju ostalih zahteva prevoznika.

Ranije danas održan je sastanak predstavnika ovog Konzorcijuma sa predstavnicima Vlade RS u Banjaluci.

Prevoznici iz Crne Gore i Severne Makedonije juče su prekinuli blokadu graničnih prelaza sa zemljama EU, a ranije danas su to učinili i prevoznici iz Srbije, navodeći da bi dalja blokada dovela do poremećaja lanca teretnog transporta.

Regionalna blokada graničnih prelaza počela je u ponedjeljak, a glavni razlog bili su problemi koje vozači iz zemalja Zapadnog Balkana imaju prilikom tranzita kroz EU. Uz to su predvoznici iz svake od zemalja uključenih u blokadu imali svoje zahteve od domaćih vlasti čije im je rešavanje obećano.

Razlog obustavljanja blokada je najava Evropske komisije da će u novoj viznoj strategiji vozači kamiona biti posebna kategorija što će biti polazna osnova za buduće rešavanje dugogodišnjeg problema i vozača iz BiH, kojima sadašnji režim ne omogućava normalna radna putovanja u zemlje Šengena.

(Beta)

