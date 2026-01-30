I vozači kamiona iz BiH obustavili blokade graničnih prelaza, kamioni se povlače

Blokada je prestala danas u 16 časova, a prema pisanju medija u BiH, kamioni se već povlače s granica.
„U toku je povlačenje kamiona s graničnih prelaza, jer su kolege iz Srbije dobile potvrdu, a i mi ćemo u narednim danima, da se vozači izuzimaju iz pravila 90/180, što nam je bilo glavno“, rekao je za sarajevski portal Kliks (Klix.ba) član Uprave Konzorcijuma Logistika BiH Amir Hadžidedić posle sastanka s premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem.
Dodao je da su se entitetske vlade usaglasile i potpisale memorandume da će raditi na ispunjenju ostalih zahteva prevoznika.
Ranije danas održan je sastanak predstavnika ovog Konzorcijuma sa predstavnicima Vlade RS u Banjaluci.
Prevoznici iz Crne Gore i Severne Makedonije juče su prekinuli blokadu graničnih prelaza sa zemljama EU, a ranije danas su to učinili i prevoznici iz Srbije, navodeći da bi dalja blokada dovela do poremećaja lanca teretnog transporta.
Regionalna blokada graničnih prelaza počela je u ponedjeljak, a glavni razlog bili su problemi koje vozači iz zemalja Zapadnog Balkana imaju prilikom tranzita kroz EU. Uz to su predvoznici iz svake od zemalja uključenih u blokadu imali svoje zahteve od domaćih vlasti čije im je rešavanje obećano.
Razlog obustavljanja blokada je najava Evropske komisije da će u novoj viznoj strategiji vozači kamiona biti posebna kategorija što će biti polazna osnova za buduće rešavanje dugogodišnjeg problema i vozača iz BiH, kojima sadašnji režim ne omogućava normalna radna putovanja u zemlje Šengena.
