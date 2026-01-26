I vozači kamiona iz Srbije i BiH danas u podne blokiraju teretne prelaze u regionu

Vozači kamiona iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore blokiraće danas u podne teretne granične prelaze prema zemljama Šengena, zbog ograničavanja boravka u tim zemljama na 90 dana u periodu od šest meseci, što predviđa Entry-Exit sistem (EES).

Prevoznici najavljuju da protest i bokade neće prekinuti dok se problem ne reši.

U Srbiji će biti blokirano 15 graničnih prelaza, Batrovci, Šid, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Bački Breg, Kelebija, Horgoš, Srpska Crnja, Vatin, Đerdap, Gradina i Preševo.

Prevoznici su na nedavnoj konferenciji za medije istakli da će skraćenje radnog vremena profesionalnim vozačima onemogućiti izvoz i uvoz robe iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine jer je nedovoljno vozača koji bi mogli da zamene one koji ispune te „kvote“ od 90 dana.

EES je uveden pre više od dve decenije i primenjuje se u 29 zemalja Šengenskog sporazuma tako što se dužina boravka kontrolisala pečatima u pasošima, a od 12. oktobra 2025. godine kontrola je digitalna.

Profesionalni vozači su istakli da do 10. aprila traje probni period primene EES i da će se posle toga oduzimati kamioni i vozači deportovati, a već ima takvih slučajeva.

Vozači kamiona Srbije su istakli da su već nekoliko godina upozoravali da će nastati probelm i pokušali su više puta preko ambasada i Privredne komore Srbije da reše problem, ali nije bilo rezultata.

Udruženja vozača predlažu da se dok se ne nađe trajno rešenje vozači kamiona izuzmu iz pravila 180/90 i tretiraju kao prekogranični radnici kao i da se onima koji imaju ispravnu ličnu dokumentaciju i dokumetaciju za robu dozvoli da obavljaju posao.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com