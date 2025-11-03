ICOMOS Srbija: Predlogom novog Zakona zgrada Generalštaba se tretira kao opasna ruševina

Izvršni odbor Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, kao deo međunarodne nevladine organizacije posvećene očuvanju svetskih spomenika i lokalteta, saopštio je danas da se u Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije kompleksa zgrada Generalštaba u Beogradu one tretiraju kao ruševina, bez spomeničkih svojstava, opasna po život građana.

„U nedelju, 2. novembra 2025. godine, na zahtev 110 poslanika sazvana je sednica Narodne Skupštine Srbije za utorak, 4. novembra, na kojoj će biti predstavljen lex specialis, odnosno nacrt zakonskog akta vezanog za projekat takozvanih Trampovih kula na mestu nepokretnog kulturnog dobra – spomenika kulture Dobrovićevog (arhitekta, Nikola) Generalštaba“, navedeno je u saopštenju.

„Ovo utvrđeno kulturno dobro se u tom zakonu tretira kao ruševina bez spomeničkih svojstava, opasna po život građana“, naveo je ICOMOS Srbija.

Nacionalni komitet ICOMOS-a Srbija istakao je da ponovo podseća da su vrednosti tog kompleksa više puta prepoznate i da je kompleks više puta valorizovan od strane domaćih i stranih stručnjaka i profesionalaca u oblasti istraživanja, zaštite i prezentacije spomeničkog nasleđa.

Dodaje se da je poslednji put to bilo u okviru ICOMOS Heritage Alert procedure, kada su visoki predstavnici ove međunarodne organizacije uputili i dva pisma predsedniku i vladi Republike Srbije.

Činjenica da su, kako je ocenjeno, prekršeni zakoni o kulturnim dobrima, o kulturnom nasleđu, kao i sam Ustav Republike Srbije očigledno nema nikakav značaj za 110 poslanika Narodne skupštine.

„Upućujemo poslanike na linkove https://www.icomos.org/actualite/heritage-alert-belgrades-20th-century-heritage-at-risk/i https://www.icomos.org/advocacy/heritage-alerts/gde je obrazložena važnost i značaj Dobrovićevog Generalštaba koji oni žele da sruše, kao da njegova pravna zaštita nije ukinuta nelegalnim aktom, kao i da postupak Javnog tužilaštva za organizovani kriminal nije još uvek u toku“, naveo je taj Nacionalni komitet.

Ističe se da kao deo respektabilne međunarodne organizacije, savetodavnog tela Uneska – na čijoj je Generalnoj skupštini potvrđena posvećenost Srbije vrednostima koje Unesko propagira – Nacionalni komitet ICOMOS se oštro suprotstavlja donošenju lex specialis-a kojim se uništava, ne samo kulturno nasleđe Srbije, već se ugrožava i njen ugled u svetu.

