Idea marketi otkupiće dva miliona litara mleka od proizvođača u Srbiji

Kompanija Idea marketi saopštila je danas da će u narednim nedeljama otkupiti dva miliona litara mleka proizvedenog u Srbiji, u cilju pružanja podrške srpskim poljoprivrednicima, domaćoj mlekarskoj industriji i ukupnoj privredi u izazovnim okolnostima, kao i sigurnom snabdevanju građana.

„Ova količina omogućava kontinuitet otkupa mleka od farmi, stabilan rad mlekara i redovno snabdevanje prodavnica širom zemlje. Sveže mleko biće prerađeno u dugotrajno UHT mleko, u Mlekari Šabac. Mlekare Ub i Meggle otkupiće sveže mleko koje će se u više od 300 Idea, Roda i Mercator prodavnicama prodavati pod robnom markom K Plus, kao UHT mleko“, navodi se u saopštenju.

Direktor Idea marketa Helmut Fenzl izjavio je da saradnja sa domaćim proizvođačima temelj poslovanja te kompanije.

„Ovakve inicijative deo su naše dugoročne strategije podrške srpskoj poljoprivredi i domaćoj privredi, jer znamo da su domaći proizvodi prvi izbor naših kupaca”, rekao je Fenzl.

(Beta)

