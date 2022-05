Igor Mirović za Tanjug: U junu će biti ubrzana izgradnja pruge ka Subotici

Predsednik Pokrajinske Vlade Igor Mirović rekao je da će građevinski radovi na trasi brze pruge od Novog Sada do Subotice biti ubrzani narednog meseca.

„Radovi teku veoma dobro. Kineski partneri su me izvestili da će u junu biti intenzivirani građevinski radovi. U toku je ukljanjanje stare pruge na trasi nove brze pruge od Novog Sada do Subotice, tako da za dve i po do tri godine možemo očekivati prugu za iste brzine kakvu već imamo od Beogada do Novog Sada. Već je sada jasno da će se putovati za četrdesetak minuta“, rekao je Mirović za Tanjug.

Mirović: Stogodišnjica obnavljanja jedinstva SPC je jubilej jedinstva i borbe za slobodu

„Stogodišnjica obnavljanja jedinstva Srpske pravoslavne crkve je veliki jubilej koji šalje poruku da je važno jedinstvo i briga o našem narodu svuda gde živi“, rekao je danas predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović.

„Karlovačka i Cetinjska Mitropolija su od polovine 18. veka nosile tu baklju očuvanja srpske crkve, duhovnosti, jezika, pisma, običaja i nakon pobede u Prvom svetskom ratu i velike borbe svih u 19. veku, podsetiću samo na Vojvodinu, na borbe Svetozara Miletića, Jaše Tomića i svih politički lidera koji su se žrtvovali za ideale slobode, 1922. godine ujedinjenje crkve je kruna viševekovne borbe za oslobođenje i ujedinjenje“, rekao je Mirović za Tanjug.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.