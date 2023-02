IKT sektor doprinosi prijemu Srbije u Evropsku uniju

BEOGRAD – Sektor informaciono komunikacionih tehnologija (IKT) najviše doprinosi ulasku Srbije u Evropsku uniju podsticanjem standardizacije poslovanja, usaglašavanjem sa pravnim sistemom unije i sprovođenjem mera koje je EU zahtevala po pojedinim poglavljima, poručilo je danas Društvo za informatiku Srbije (DIS) posle održane tribine.

Tema tribine bila je “Motivacija i doprinos IKT sektora za prijem Srbije u EU“, a urađena je i anketa IKT stručnjaka, navodi se u saopštenju.

Kao posebno korisni efekti navode se proširivanje IT tržišta, unapređivanje proizvodne strukture, izvoz znanja, ukidanje postojećih ograničenja i veće korišćenje fondova EU.

Konstatovano je da Srbija ima na raspolaganju kvalitetne IT aplikacije, primenu ePoslovanja, razvijeno korišćenje interneta, digitalizaciju poslovanja i vrlo razvijenu proizvodnju IT opreme, softvera i drugih IT usluga.

„Po svim ovim elementima Srbija se približila članicama Evropske unije“, konstatovao je DIS.

Navodi se da je prošle godine ostvaren izvoz IT usluga od 2,6 milijarde evra, te konstatuje da je IKT sektor motivisan i da doprinosi pripremama Srbije za prijem u EU.

Anketom je utvrđeno i da je 43 procenata IKT stručnjaka koji su izjasnili skeptično u odnosu na mogućnost prijema Srbije u EU.

„U cilju osnaživanja uloge IKT sektora predložene su mere kao što su: podsticanje primene namenskih fondova, razvijanje identifikatora za praćenje stanja priprema, razvoj informisanja o mogućnostima poslovanja u EU, unapređivanje finansiranja nastupa na inostranim sajmovima i skupovima, kao i povećavanje kvota za studiranje IT disciplina“, navodi DIS.

Zaključeno je da pripreme i ulazak Srbije u EU osnažuju razvoj IKT sektora.

(Tanjug)

