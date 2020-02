Ilon Mask traži radnike, nije mu važno da li imaju diplomu

NJUJORK – Osnivač Space-X i direktor kompanije Tesla Ilon Mask u potrazi je za radnicima i pritom ga nije briga za stepen obrazovanja kandidata.

„Pridružite se Odeljenju za razvoj veštačke inteligencije u Tesli! Odgovaraćete direktno meni, a sastajacemo se ili slati uzajamno mejlove/poruke gotovo svaki dan – napisao je Mask na svom Tviter profilu.

Budući da je Mask poznat kao pomalo ekscentričan, traženje zaposlenih putem društvene mreže nije iznenađujuće, ali ono što jeste je potraga za radnicima bez diplome.

„Doktorat definitivno nije uslov. Nije me briga ni jeste li završili srednju školu“, napisao je šef Tesle.

Umesto diplome, proizvođač električnih automobila traži nekog s “dubokim razumevanjem veštačke inteligencije” te iako je “obrazovanje nebitno”, svi kandidati moraju da prođu zahtevan test kodiranja, dodao je, a potrebni su mu stručnjaci za veštačku inteligenciju kako bi razvijali autonomna vozila u Tesli.

Ovo nije prvi put da Ilon Mask izjavio da fakultetska diploma zapravo nije važna.

„Ako je neko završio težak fakultet, to može biti indikacija da ce ta osoba biti sposobna da učini velike stvari, ali to nije nužno kao što nam pokazuju ljudi poput Bila Gejtsa, Lerija Elison ili Stiva Džobsa. Oni nisu diplomirali, ali ko god da dobije priliku da ih zaposli, to bi bila odlicna ideja – rekao je 2014 godine.

