Indija zabrinuta zbog nove enormne takse SAD na vize za stručnjake

Najveće sindikalno udruženje tehnološke industrije Indije Naskom (Nasscom) je danas saopštilo da je uvođenje već od sutra, u nedelju, nove američke takse od po 100.000 dolara za svaku radnu vizu H-1B koju dobijaju stručnjaci, razlog za „zabrinutost preduzeća, stručnjaka i studenata širom sveta“, a i za zabrinutost za nastavljanje nekih projekata.

Tri četvrtine imalaca viza H-1B su državljani Indije.

Velike američke tehnološke kompanije zapošljavaju veliki broj radnika iz Indije od kojih neki putuju između te dve zemlje.

SAD su 2024. godine odobrile 400.000 viza H-1B, od čega su dve trećine bila produženja njihovog važenja.

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je u petak najavio da će se u roku od svega dva dana, već od nedelje, naplaćivati godišnja naknada od 100.000 dolara za radne vize koje se široko koriste u tehnološkom sektoru što može imati velike posledice po kompanije koje intenzivno zapošljavaju radnike iz Azije.

Tehnološki preduzetnici, uključujući bivšeg Trampovog saveznika Ilona Maska, ranije su upozoravali da ne treba ciljati na H-1B vize, tvrdeći da Sjedinjene Države nemaju dovoljno kvalifikovane radne snage u zemlji da bi zadovoljile potrebe tog sektora.

Vize H-1B omogućavaju da u SAD dođu i rade inostrani naučnici, inženjeri, kompjuterski programeri i drugi.

Te vize su na određeno vreme, do tri godine, ali se mogu produžiti na šest ako stranca sponzoriše poslodavac.

Odluka o vizama je najnovija na spisku mera Tramopove administracije protiv doseljavanja, uz masovne deportacije onih koji su ilegalno ušli ili mimo zakona borave u SAD.

Tramp je još u svom prvom mandatu nameravao da ograniči vize H-1B da bi dao prednost američkim radnicima.

„Opšta ideja je da velike tehnološke kompanije ili druge kompanije više ne obučavaju strane radnike“, rekao je ministar trgovine Hauard Latnik (Howard Lutnick) i dodao da su „sve velike kompanije saglasne“ s tom Trampovom politikom.

Rekao je da će kompanije, ako žele strane radnike, morati da plate državi 100.000 dolara po svakom od njih i da treba da „prestanu da dovode ljude koji preuzimaju naša radna mesta“.

Broj zahteva za vizu H-1B je znatno porastao poslednjih godina, s vrhuncem 2022. godine, u vreme predsedništva demokrate Džozefa Bajdena (Joseph Biden).

Vrhunac odbijanja tih viza je bio 2018. godine, tokom prvog mandata Trampa.

S druge strane, Tramp je potpisao izvršnu naredbu kojom se uvodi „zlatna boravišna dozvola“ onima koji u SAD donesu milion dolara.

„Za uplatu milion dolara američkom trezoru, ili, ako ih kompanija sponzoriše, dva miliona dolara“, podnosioci zahteva za „zlatnu kartu imaće koristi od ubrzane obrade viza“, rekao je jedan Trampov savetnik.

(Beta)

