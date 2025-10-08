Infrastruktura železnice: Brza pruga Novi Sad – Subotica od danas i za putnički saobraćaj

Na brzoj pruzi Novi Sad – Subotica, dužine 108,4 kilometra i brzine vozova od 200 kilometara na sat, koju je gradilo više od 200 firmi iz Kine, Evropske unije i Srbije, redovan putnički saobraćaj uspostavlja se danas u podne, saopštile su Infrastrukture železnice Srbije.

To je treća deonica brze pruge kroz Srbiju, ukupno duge 183 kilometara, od Beograda, preko Novog Sada i Subotice, do granice sa Mađarskom, a deo je brze pruge do Budimpešte.

Podseća se da je modernizacije brze pruge obuhvatila rekonstrukciju nekada jednokolosečne pruge i izgradnju drugog koloseka, kako bi se formirala savremena dvokolosečna pruga visokih performansi za mešoviti putnički i teretni saobraćaj.

Izgradnja pruge za velike brzine Beograd – Budimpešta prvi je prekogranični projekat u okviru saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, koji zajednički realizuju Srbija, Mađarska i Kina.

Brza pruga Beograd – Budimpešta deo je globalnog projekta „Jedan pojas – jedan put“ infrastrukturnog povezivanja Evrope i Azije, koji je inicirala Kina.

Radovi su zvanično počeli u železničkoj stanici Novi Sad Ranžirna 22. novembra 2021. godine, na deonici Novi Sad – Kelebija, u okviru brze pruge Beograd – Budimpešta.

Izvođač radova bio je kineski konzorcijum China Railway International i China Communications Construction Company sa više od 200 angažovanih podizvođača i dobavljača, najvećim delom iz Srbije, ali i iz zemalja Evropske unije.

Precizirano je da su među dobavljačima i podizvođačima bile angažovane firme iz Austrije, Češke, Nemačke, Italije, Švajcarske, Francuske, Slovenije, Poljske i Hrvatske, kao i srpska predstavništva firmi iz Francuske, Turske, Nemačke, Grčke i Španije.

Na projekti izgradnje brze pruge Novi Sad – Subotica bilo je angažovano oko stotinu inženjera sa licencama Inženjerske komore Srbije, u svojstvu odgovornog izvođača i nadzornog organa.

Sva ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama su denivelisana, što znači da na čitavoj brzoj pruzi Beograd – Novi Sad – Subotica – Kelebija više ne postoje putni prelazi, već su ukrštanja pruge i puta rešena podvožnjacima, nadvožnjacima ili vijaduktima.

Radovi na brzoj pruzi Novi Sad – Subotica obuhvatili su polaganje oko 273 kilometara novih koloseka, uključujući dvokolosečnu prugu i stanične koloseke, a na trasi su izgrađena, pored ostalog, četiri mosta i dva vijadukta 27 nadvožnjaka i 15 podvožnjaka.

Po prvi put u Srbiji izgrađena su i tri ekodukta, svaki dužine od po 46 metara, koji će omogućavati životinjama bezbedan prelazak preko pruge, na deonicama Lovćenac – Bačka Topola, Bačka Topola – Žednik i Subotica – državna granica.

Na novoj pruzi ugrađene su i 302 skretnice, dok je za izgradnju brze pruge bilo potrebno uraditi oko osam i po miliona kubika zemljanih radova i utrošiti 762 hiljade kubika tucanika.

Projekat modernizacije pruge Beograd – Subotica obuhvatio je primenu evropskih standarda interoperabilnosti, pruga je elektrificirana i opremljena savremenim signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim uređajima (ETCS nivo 2), podsetili su iz Infrastrukture železnice Srbije.

Između Beograda i Subotice, pre izgradnje brze pruge, vreme putovanja međunarodnih putničkih vozova iznosilo je četiri sata i 37 minuta, što znači da je njihova prosečna brzina bila oko 40 kilometera na sat.

Precizirano je da su na svega osam kilometara ove pruge, na deonici od Nove Pazove do Stare Pazove, vozovi mogli da saobraćaju 120 kilometara na sat, a na čak 56 kilometara ove pruge, na deonici od Lovćenca do Subotice, brzina vozova bila je svega 40 kilometara na sat, dok je između Novog Sada i Subotice na deset mesta, zbog stanja koloseka i železničke infrastrukture, bila uvedena lagana vožnja vozova.

(Beta)

