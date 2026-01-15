Infrastruktura železnice Srbije: Za rekonstrukcije železničkih stanica 450 miliona

Ugovori za izvođenje radova na sanaciji staničnih zgrada železničkih Bačka Topola, Subotica i Novi Sad (krila A i D), vredan 450 miliona dinara (bez PDV-a), odnosno 540 miliona dinara sa PDV-om, preduzeće „Infrastruktura železnice Srbije“ dodelilo je konzorcijumu koji čine „Bricken“ DOO, „N-ING“ DOO Beograd i „Institutu za ispitivanje, procenu stanja i sanaciju konstrukcija“ Novi Sad.

Kako se navodi u ugovoru u koji je agencija Beta imala uvid, a koji potpisuje Odbor direktora Zoran Jevtić i Dragan Zlatković, odluka je doneta na sednici održanoj 15. januara 2026. godine, a kozorcijum je ponudu dobio u skladu sa kriterijumom o najpovoljnijoj ekonomskoj ponudi, odnosno zbog najniže ponuđene cene.

Dobitnički konzorcijum je ponudio da radove završi za 350 dana.

Drugi konzorcijum, koji su činile kompanije „Enikos Company“ DOO i „ARH R“ DOO, obe iz Novog Sada, ponudio je cenu od 480 miliona dinara (bez PDV-a), a rok koji su oni ponudili za izvođenje radova je 200 dana.

Inače, procenjena vrednost radova na ove tri stanice je 453,75 miliona dinara, bez PDV-a.

„Sanacija i adapticija podrazumeva izradu projekta i izvođenje radova prema projektu na predmetnim stanicama u cilju dovođenja staničnih zgrada u funkcionalno propisano stanje u smislu izvođenja konstruktivnih, građevinskih radova, kao i vraćanje završnih obrada površina u prvobitno stanje“, navedeno je u tenderu koji je „Infrastruktura železnice Srbije“ objavila 3. decembra.

Stanična zgrada železničke stanice u Novom Sadu nije u upotrebi od novembra prošle godine, kada je u padu nadstrešnice na tom objektu poginulo 16 ljudi.

Kako se dodaje u ugovoru, za praćenje realizacije ugovora zaduženi su Centar za investicioni održavanje staničnih zgrada i drugih službenih objekata i Sektor za nabavke.

U ugovoru stoji i da protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portali javnih nabavki.

(Beta)

