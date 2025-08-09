Inicijativa A 11: Populizam vlasti umesto borbe protiv siromaštva

Inicijativa A 11 upozorila je danas da vlasti umesto sistemske borbe protiv siromaštva građanima ponovo nude populističke mere u vreme političke krize, što sigurno neće poboljšati njihov životni standard.

„Do njega se dolazi kroz odgovornu socijalnu politiku i pravičan sistem socijalne zaštite, jednaku šansu za obrazovanje i lečenje, kao i kroz zakon na strani rada, a ne kapitala“, upozorila je ova inicijativa, povodom 9. avgusta – Svetskog dana siromašnih.

Istakla je da „smanjenje siromaštva ne može da bude rezultat delovanja sistema koji ga ujedno i proizvodi, ali i koristi“.

„Mere za suzbijanje siromaštva treba da budu rezultat opsežne analize, zasnovane na dokazima, podacima i pristupu koji će osigurati da niko ne bude izostavljen i najvažnije – na principima socijalne pravde i poštovanju ljudskog dostojanstva. Gotovo je nemoguće očekivati takav pristup od onih koji već godinama tuđe siromaštvo koriste kao politički alat“, navela je inicijativa.

Pozivajući se na statističke podatke, ukazala je da siromaštvo u Srbiji postaje problem šireg sloja društva, jer je svaki njen peti građanin u riziku od siromaštva.

„Uprkos izraženoj potrebi, Srbija do danas nema važeće krovne dokumente poput Strategije za smanjenje siromaštva i Strategije socijalne zaštite“, navela je Inicijativa A 11.

Istovremeno, saopštila je, „najranjiviji građani od 2022. godine neprestano trpe nesagledive posledice negativnih efekata primene Zakona o socijalnoj karti, koji siromašne lišava novčane socijalne pomoći, neretko jedinog izvora prihoda“.

„Tako je od početka primene ovog zakona skoro 60.000 najsiromašnijih građana lišeno prava na novčanu socijalnu pomoć“, istakla je inicijativa.

(Beta)

