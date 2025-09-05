Inovativni projekat PKS među tri najbolja na Svetskom takmičenju komora u Melburnu

Projekat Privredne komore Srbije (PKS) – Centra za digitalnu transformaciju (CDT) „Podrška malih i srednjih preduzeća digitalnoj i veštačkoj transformaciji“ (SMEs support to Digital and AI transformation) našao se među tri najbolja na Svetskom takmičenju komora koje je održano u Melburnu u okviru 14. Svetskog kongresa komora (14th World Chambers Congress 2025).

U konkurenciji su, kako je saopštila PKS bila 83 projekta iz 41 zemlje.

„Svetsko takmičenje komora (World Chambers Competition) predstavlja najprestižnije globalno takmičenje komorskih projekata, a naš projekat izazvao je veliko interesovanje učesnika Kongresa“, rekao je zamenik predsednika PKS, Mihailo Vesović.

Projekat je, kako je navedeno, dostupan na međunarodnom nivou i prilagodljiv nacionalnim okvirima i komorama, a nudi strukturiranu i fleksibilnu metodologiju za podršku digitalnoj transformaciji sektora malih i srednjih preduzeća.

Usluge su dostupne i inostranim komorama, a obuhvataju kreiranje nacionalnih okvira za digitalnu transformaciju MSP, obuku i sertifikaciju konsultanata.

Vesović je rekao da je Svetski kongres komora, održan od 2. do 4. septembra u Melburnu, bio odlična prilika za razgovore sa predsednicima i predstavnicima više od 100 privrednih komora iz celog sveta, kao i za predstavljanje srpske privrede i aktivnosti PKS.

„Imali smo veliki broj bilateralnih sastanaka sa predstavnicima komora Dubaija, Katara, Nemačke, Velike Britanije i drugih zemalja o najznačajnijim razvojnim temama. Pozicionirali smo Srbiju kao značajnog igrača u globalnoj ekonomiji, tehnologiji i inovacijama, čiji glas treba da se čuje“, rekao je Vesović.

Učesnici 14. Svetskog kongresa komora ove godine bavili su se globalnim izazovima kao što su međunarodna trgovina, geopolitički poremećaji, spremnost za investicije, održiva energetska tranzicija, inovacije i digitalna transformacija.

Svetski kongres komora je inicijativa koju organizuju Međunarodna trgovinska komora (ICC) i Svetska federacija komora (World Chambers Federation – WCF), kao njen organizacioni deo.

To je najveći i jedini međunarodni forum koji omogućava liderima i profesionalcima privrednih komora da dele najbolje prakse, razmenjuju ideje, razvijaju mreže i bave se najaktuelnijim pitanjima koja utiču na poslovne zajednice.

Predsednik PKS, Marko Čadež, u junu je glasovima predstavnika više od 120 komora širom sveta izabran za člana Generalnog saveta Svetske federacije komora (General Council – ICC WCF).

Na ovogodišnjem kongresu u Melburnu učestvovalo je 1.200 predstavnika iz više od 100 zemalja. Prethodni kongres održan je u Ženevi 2023. godine.

PKS je članica ICC i osnivač ICC Serbia. Srbija je postala članica 1923. godine, a ICC Serbia (Nacionalni odbor ICC u Srbiji) osnovan je 1929. godine. ICC danas ima 45 miliona članova iz 170 zemalja.

(Beta)

