Istekao rok za upis prava svojine, stiglo gotovo 2,5 miliona prijava

U ponoć je istekao rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, odnosno programa pod nazivom "Svoj na svome".

Radio-televizija Srbije javlja da je do isteka roka pristiglo 2,47 miliona prijava građana.

Najviše prijavljenih objekata ima u Beogradu i to u gradskim opštinama Palilula i Zemun, a slede gradovi Niš, Kragujevac i Novi Sad.

Rok za prijavu za upis objekata prvobitno je bio 5. februar, ali je produžen za tri dana.

Nadležni su za RTS naveli da je u poslednja tri dana, za koliko je produžen rok programa, dostavljeno preko 13 odsto prijava ukupnog broja prijava.

Skupština Srbije je zakon koji omogućava ovaj upis usvojila u oktobru 2025. godine, a sistem za podnošenje prijava radi od 8. decembra.

To je administrativna procedura u kojoj se utvrđuje pravo svojine na bespravnom objektu, posle čega se objekat upisuje u katastar nepokretnosti.

Podnosilac prijave će postati „svoj na svome“ kada ga Republički geodetski zavod upiše u katastar nepokretnosti.

Prvi upisi neupisanih objekata počeli su u petak, 6. februara, rekli su za RTS u resornom ministarstvu.

(Beta)

