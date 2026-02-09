Istekao rok za upis prava svojine, stiglo gotovo 2,5 miliona prijava

U ponoć je istekao rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, odnosno programa pod nazivom "Svoj na svome".
Radio-televizija Srbije javlja da je do isteka roka pristiglo 2,47 miliona prijava građana.
Najviše prijavljenih objekata ima u Beogradu i to u gradskim opštinama Palilula i Zemun, a slede gradovi Niš, Kragujevac i Novi Sad.
Rok za prijavu za upis objekata prvobitno je bio 5. februar, ali je produžen za tri dana.
Nadležni su za RTS naveli da je u poslednja tri dana, za koliko je produžen rok programa, dostavljeno preko 13 odsto prijava ukupnog broja prijava.
Skupština Srbije je zakon koji omogućava ovaj upis usvojila u oktobru 2025. godine, a sistem za podnošenje prijava radi od 8. decembra.
To je administrativna procedura u kojoj se utvrđuje pravo svojine na bespravnom objektu, posle čega se objekat upisuje u katastar nepokretnosti.
Podnosilac prijave će postati „svoj na svome“ kada ga Republički geodetski zavod upiše u katastar nepokretnosti.
Prvi upisi neupisanih objekata počeli su u petak, 6. februara, rekli su za RTS u resornom ministarstvu.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com