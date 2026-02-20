Istraživanje GNTO i YUTA: Za oko 67,9 odsto građana Srbije, Grčka je glavni izbor putovanja

Većina građana Srbije, njih 67,9 odsto, ističu Grčku kao glavni izbor putovanja, a 85,6 odsto njih posetilo je tu zemlju u poslednje tri godine, dok 95,7 odsto planira ponovnu posetu, pokazali su rezultati zajedničke ankete potrošača - "Serbian Travelers & Greece", koju su sprovele Nacionalna asocijacija turističkih agencija (YUTA) i Nacionalna turistička organizacija Grčke (GNTO).

Istraživanje je sprovedeno od juna do septembra 2025. godine, a anketirano je 212 stanovnika Srbije.

Rezultate istraživanja je predstavio šef GNTO u Beogradu Jorgus Kakutis (Georgios Kakoutis) na Beogradskom sajmu, gde je otvoren 47. Međunarodni sajam turizma.

Srpski turisti u velikoj meri favorizuju severnu Grčku, sa Halkidikijem (67,2 odsto) i Solunom (63,3 odsto) kao glavnim destinacijama, zatim slede Tasos (32,8 odsto), Atina (29,4 odsto), Krf (28,2 odsto) i drugi.

Takođe, srpski turisti su podjednako zainteresovani i za manje poznata mesta, pa tako za destinacije u razvoju zainteresovano je njih 48,9 odsto, zatim za poznate destinacije 45,7 odsto i 5,4 odsto za retko posećena ili zabačena mesta.

Rezultati istraživanja pokazuju da 62,1 odsto građana rezerviše svoje putovanje preko turističke agencije, a 15,8 odsto onlajn.

U Grčku s porodicom i decom putuje 47,8 odsto anketiranih, 29,3 odsto sa partnerom, sa prijateljima putuje 12,5 odsto, a samostalnih putnika je oko 8,7 odsto.

Najčešći način putovanja je drumski prevoz (76,1 odsto), dok je vazdušni saobraćaj na drugom mestu (23,9 odsto).

Većina srpskih turista provodi 10-12 dana u Grčkoj, a njih 65,8 odsto kaže da najčešće vreme kada putuju je između juna i avgusta, a 28,8 odsto putuje između septembra i oktobra, dok 4,3 odsto putuje u proleće, april-maj.

Grčku zbog prelepih plaža bira 83,2 odsto anketiranih, 36,4 odsto je navelo gostoprimstvo, a 34,2 odsto kulturno nasleđe.

Na skupu su istaknute i neke od budućih pogodnosti za turistička putovanja u Grčku, među kojima su novi direktni letovi i veća ponuda aranžmana od septembra do oktobra.

Predstavljanju rezultata istraživanja prisustvovali su i direktor YUTA Aleksandar Seničić i ambasadorka Grčke u Srbiji Maria Levanti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com