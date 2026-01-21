IT kompanije iz Srbije predstavile svoje potencijale predstavnicina Privredne komore Dubaija

Devet kompanija koje su među vodećim domaćim IT i tehnološkom firmama u Srbiji, kao i Institut „Mihailo Pupin“, predstavilo je danas svoj rad članovima Privredne komore Dubaija na okruglom stolu „Razmena tehnologija i inovacija“ (Tech & Innovation Exchange), koji je u Beogradu organizovala Privredna komora Srbije (PKS).

Predsednik PKS Marko Čadež je kazao da su IT kompanije Srbije kvalitetni partneri u softverskim i digitalnim rešenjima i u Dubaiju i da je zato delagacija Privredne komore Dubaija došla da to partnerstvo proširi.

„Mnoge naše kompanije već imaju predstavništva u Dubaiju i rade ne samo za UAE, već i za druga tržišta. Želeli smo zato da se posvetimo dubinskom partnerstvu sa Privrednom komorom Dubaija“, kazao je on.

Čadež je naveo da je želja da se na današnjem skupu vidi kakva rešenja mogu da ponude domaće IT kompanije za eventualne zajedničke projekte na kojima se već radi u Dubaiju u oblasti logistike, avio-saobraćaja, infrastrukture.

Istakao je da je misija PKS da podrži domaće inovativne kompanije, kao i kompanije iz UAE da u Srbiji naprave svoje razvojne centre za Evropu jer u Srbiji imaju na raspolaganju vrhunsku radnu snagu i regulativu.

Ukazao je da je Srbija ima dobru infrastrukturu za rad u novim tehnologijama poput Data centra u Kragujevcu i dva superkompjutera, a jedina je zemlja koja ima Sporazum o slobodnoj trgovini sa UAE u Evropi, ne računajuči Tursku.

On je podsetio da PKS i Dubai već sarađuju kroz Asocijaciju svetskih trgovinskih centara (World Trade Centers Association – WTCA), jednu od najvećih međunarodnih trgovinskih organizacija koja okuplja oko 100 država i povezuje više od 300 svetskih trgovinskih centara, a čiji je deo postala i PKS.

Čadež je kazao da je to strateško partnerstvo koje se odnosi na razvoj velikih sajamskih manifestacija u Beogradu.

„Već smo Džajteks (Gitex global), najveći svetski tejnološki sajam iz Dubaija dovelu u Beograd, a prvi će se održati 2027 u okviru Expo izložbe, pa narednih 10 godina“, rekao je predsednik PKS.

Dodao je da se saradnja proširuje i na najveći sajam prehrane, koji se održava u Dubaiju, a koji bi mogao da se održava i u Beogradu kao njegova evropska verzija.

„Pripremamo sajmove i u oblasti turizma, medicine i nekretnina“, kazao je Čadež.

Precizirao je da u Srbiji posluje oko 150 kompanija čiji je kapital iz UAE, a u UAE oko 300 kompanija s kapitalom iz Srbije.

Predsednika Privredne komore Dubaija Sultana bin Saida Al Mansurija je kazao da je moguće unaprediti saradnju u oblasti IT i inovacija.

Rekao je da se radi na diverzifikaciji privrede UAE i da digitalna ekonomija polako sustiže i naftnu industriju koja daje oko 20 procenata BDP-a UAE.

„Nedavno je veštačka inteligencija postrala prioritet naše zemlje i mi to vidimo kao alat koji različiti sektori mogu da koriste. To je alat kojim može značajno da se unaprede razne oblasti ekonomije, bilo da govorimo o lancima dobavljača, zdravstvu ili logistici. To je način na koji čuvamo našu ekonomiju“, kazao je Bin Saida al Mansuri.

Istakao je da je tržište Dubaija otvoreno za inovacije i da žele da digitalizuju nove projekte, kazao je on.

Kao primer je naveo da državne ustanove u Dubaiju žele da unaprede svoje usluge, a u razvoju su i mnogi projekti koji zahtevaju primenu visoke tehnologije, kakav je najveći aerodrom u svetu.

„Mi smo veliko čvorište i interesuju nase sve inovacije u lancu snabdevanja“, kazao je on.

Sultan bin Said Al Mansuri je rekao da Privredna komora Dubaija može da pomogne IT kompanijama Srbije nalaženje kontakta sa eventualnim budućim partnerima u Dubaiju u raznim projektima.

Na skupu su se predstavile kompanije MDS Informatički inženjering, Intellya, Reputeo, Abstract, Quantox, Algometric, Vega IT, Inova i Algotech, koje pokrivaju širok spektar oblasti – od razvoja softvera i digitalne transformacije, preko veštačke inteligencije i analitike podataka, do sajber bezbednosti i komunikacionih sistema.

Skup je organizovan tokom dvodnevne posete delegacije Privredne komore Dubaija Srbiji u okviru trgovinske misije „Growth Corridors“.

(Beta)

