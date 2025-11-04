Iz budžetske rezerve za Ministarstvo rudarstva i energetike 500 miliona dinara za potrebe EXPO 2027

Iz rezerve budžeta Srbije rešenjem Vlade preusmereno je 500 miliona dinara za potrebe Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027, piše eKapija.

Reč je o sredstvima koja Ministarstvo finansija preusmerava na Ministarstvo rudarstva i energetike.

„Odobravaju se Ministarstvu rudarstva i energetike, radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava potrebnih privrednom društvu Elektrodistribucija Srbije Beograd za realizaciju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za 2025. godinu“, navodi se u odluci.

U dokumentu nije precizirano na šta će se konkretno u vezi sa EXPO 2027 iskoristiti preusmerena sredstva iz budžetske rezerve.

Jedino što je naznačeno je da se sredstva Ministarstvu rudarstva i energetike izdvajaju za program „planiranje i sprovođenje energetske politike“ odnosno za „podršku realizaciji EXPO Beograd 2027“.

(Beta)

