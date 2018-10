Izmena Zakona o prevozu putnika ugrožava rad aplikacije CarGO

Direktor beogradske kompanije CarGo, Vuk Guberinić izjavio je danas da izmene Zakona Srbije o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ozbiljno ugrožavaju rad aplikacije CarGo, i da su takve da će cenu prevoza diktirati taksisti i lokalna samouprava, a ne slobodno tržište.

Tim izmenama se zabranjuje korišćenje aplikacija u organizaciji prevoza putnika, a jedini prevoznik koji će moći da prevozi gradjane biće taksi što, kako Guberinić tvrdi, ne postoji nigde u svetu.

Tako će cenu usluge prevoza diktirati taksisti i lokalna samouprava, a ne slobodno tržište, rekao je Guberinić agenciji Beta i dodao da će zato nestati konkurencija u organizaciji prevoza putnika, od čega će na kraju štete imati korisnici – putnici, kako u pogeldu kvaliteta usluge, tako i u pogledu cene.

Upitan kako će onda njegova kompanija nastaviti da radi, jer će zakon sutra biti na dnevnom redu Skupštine Srbije gde će narednih dana verovatno biti i usvojen, on je rekao da će nastaviti da posluju u skladu sa zakonom i u cilju da gradjanima pruže najbolju moguću uslugu kao društveno odgovorna kompanija.

On je podsetio da je CarGo tehnološka kompanija, ne taksi udruženje, a predloženim izmenama zakona se striktno zabranjuje ostalim auto-prevoznicima da prevoze putnike, što nije u skladu sa onim za šta se on zalaže, a to je slobodno tržište koje definiše cenu i nivo usluge, kao što je to slučaj u drugim sektorima.

Guberinić je kazao da CarGo redovno plaća sve svoje obaveze državi i da se sve usluge naplaćuju elektronski, te su sve transakcije transparentne.

Iz Ministarstva saobraćaja medjutim navode da se izmenama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ne suzbija konkurencija, ne sprečava se upotreba modernih digitalnih aplikacija radi poboljšanja servisa taksi usluga, o čemu svedoči i pojava novih taksi operatera na tržištu.

„Ni važeći zakon, a ni predložene izmene ne dozvoljavaju da se u oblasti prevoza putnika pojave preduzeća koja nemaju odgovarajuća odobrenja za obavljanje delatnosti prevoza putnika. Ovo je bitno i sa aspekta bezbednosti saobraćaja i korisnika usluga javnog prevoza, u koji spada i taksi delatnost“, rečeno je Beti u Ministarstvu.

Kako su naveli, glavni cilj izmena i dopuna zakona je da se dodatno uredi taksi-prevoz, da se poveća kapacitet inspekcijskih organa i pojača borba protiv sive ekonomije.

Iz Ministarstva ističu da je zakon „na liniji“ propisa EU i da bi predložena rešenja trebalo da smanje porast sive ekonomije u prevozu putnika, posebno u gradovima.

Izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika izmedju ostalog je navedeno da se naknada u taksi prevozu odredjuje taksimetrom koji nemaju vozila koja koriste aplikaciju CarGo.

Navedeno je i da odobravanje za taksi prevoz daje opštinska, odnosno gradska uprava u okviru odluke o dozvoljenom broju taksi vozila, a odobrenje se daje privrednom društvu ili preduzetniku koji je u registru privrednih subjekata prijavljen za taksi prevoz kao pretežnu delatnost, a uz to ispunjava uslove u pogledu sedišta vozača, vozila i „poslovnog ugleda“.

Navedeno je i da automobil mora da ima krovnu oznaku taksi prevoza, koju nemaju prevoznici koji koriste aplikaciju CarGo.

