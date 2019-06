Izmenama zakona i spotovima za razvoj elektronske trgovine

BEOGRAD – Izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini naći će se ove nedelje pred Vladom Republike Srbije, dok će novi Zakon o trgovini pred republičkom Vladom biti sledeće nedelje.

Ova dva propisa u mnogome će doprineti razvoju elektronske trgovine, rekla je danas državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

„Izmena legislative neophodna je za dodatno unapređenje elektronske trgovine u Srbiji koja ima ogroman potencijal“, istakla je ona i dodala da će ova dva zakona promeniti okvire i omogućiti da se tržište elektronske trgovine ubrzano razvija.

Obim elektronske trgovine u Srbiji iz godine u godinu raste, prošle godine je iznosio 317 miliona američkih dolara a ove godine se se očekuje da dostigne 354 miliona, rekla je Matić i dodala da je očekivana stopa rasta 9,6 odsto pa bi iznos u 2023. godini mogao da bude 510 miliona dolara.

Kako je naglasila budući rad u razvoju ovog sektora se mora fokusirati oko podatka da 44,5 odsto korisnika interneta u Srbiji nikada nije online kupovalo.

„Moramo da im pomognemo i da ih ubedimo da je elektronska trgovina brza i bezbedna, i da štedi vreme i resurse“, rekla je Matić.

Prema Istraživanju o elektronskoj trgovini koje je sprovedeno u okviru projekta „Jačanja elektronske trgovine u Republici Srbiji“ i koje su pomogli Ministarstvo i USAID najčesći online kupci su mladi a među potrošačima koji imaju sumnje u ovakvu trgovinu 43 odsto se i dalje plaši da će dobiti pogrešan proizvod.

Među firmama koje nude proizvode i usluge gotovo tri četvrtine ima onlajn prodaju, pokazalo je istraživanje koje je danas predstavljeno a kako najveću prepreku za dalji razvoj u ovom sektoru kompanije navode manjak edukacije kako na prodavaca tako i potrošača.

„Istraživanje je pokazalo da je naš najveći neprijatelj neznanje i nedovoljna informisanost pre svega potrošača ali u značajnoj meri i trgovaca o mogućnostima elektronske trgovine“, istakla je ona i dodala da i sada zakoni štite potrošače ali da oni to ne znaju.

Ona je istakla da je istraživanje pokazalo da neophodno povećati svest građana o benefitima elektronske trgovine i izgraditi poverenje.

„Kod građana vlada određeno ubeđenje da je to nebezbedno, da roba koja se dobija nije ona koja se naruči, da roba ne može da se vrati a to su sve netačne informacije jer čak 85 odsto građana nije nikada imalo reklamaciju kada je kupovalo preko intereneta a roba može da se vrati“, rekla je ona i dodala da su to sve predrasude prema elektronskoj trgovini.

Direktorka projekta USAID-a saradnje za ekonomski razvoj Karen Vestergard danas je istakla da podržavaju ovakve napore ministarstva i Vlade Srbije jer veruju da će rezultat biti hiljade malih preduzeća koja će uspešno doprineti razvoju ekonomije Republike Srbije.

Na konferenciji su predstavljeni spotovi čiji je slogan „Brzo, lako, bezbedno“ koji će biti emitovani na televizijama sa nacionalnim frekfencijama kako bi, rečeno je danas, predrasude koje postoje bile odagnane a istovremeno bile promovisane prednosti elektronske tgovine.

(Tanjug)