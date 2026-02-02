Izveštaj Erste grupe: Ovu godinu obeležiće strukturne promene u globalnoj ekonomiji

Analitičari Erste grupe ocenili su da će 2026. godinu obeležiti povišena nestavilnost, geopolitičke tenzije i strukturne promene u globalnoj ekonomiji, ali i da se istovremeno stvaraju temelji za stabilniji rast, saopšteno je danas.

Kako se navodi u izveštaju te bankarske grupacije „Erste Insights 2026“, nakon perioda snažnih inflatornih pritisaka i agresivnog ciklusa podizanja kamatnih stopa, očekuje se postupno smirivanje inflacije i stabilizacija monetarne politike, posebno u Evropi.

Prema projekcijama Erste grupe, inflacija u evrozoni mogla bi da se spusti na oko 1,8 odsto u 2026. godini, dok se privredni rast procenjuje na umerenih 1,1 odsto, uz stabilne referentne kamatne stope Evropske centralne banke.

Poseban fokus izveštaja stavljen je na region Centralne i Istočne Evrope, koji se u poslednje tri godine pokazao kao jedan od, kako se navodi, najotpornijih i najdinamičnijih delova evropske ekonomije.

Očekuje se da će zemlje tog regiona i u 2026. godini rasti brže od proseka evrozone, sa projektovanom stopom rasta od oko 2,7 odsto.

„Rast će prvenstveno biti podstaknut snažnom domaćom potrošnjom, realnim rastom zarada i nastavkom investicija, uključujući korišćenje preostalih sredstava iz evropskih fondova, kao i novih programa usmerenih na infrastrukturu, energetsku bezbednost i odbrambenu industriju“, piše u saopštenju.

U takvom okruženju, kako se dodaje, monetarna politika u većini zemalja regiona trebalo bi postepeno da se relaksira, pri čemu se za Srbiju očekuje nastavak tog trenda u drugoj polovini 2026. godine.

Kada je reč o investicionim perspektivama, „Erste Insights 2026“ ukazao je da Evropa danas nudi širi spektar prilika nego što to trenutni investitorski sentiment često sugeriše.

Evropska tržišta, prema oceni analitičara, karakterišu povoljnije valuacije u odnosu na SAD, veća zastupljenost tradicionalnih sektora, finansija i manjih kompanija, kao i stabilniji regulatorni okvir.

Navedeno je da u takvom kontekstu, selektivan i disciplinovan pristup ulaganjima postaje važniji od praćenja kratkoročnih trendova i tržišnog „hajpa“.

Izveštaj Erste grupe kao optimalan odgovor na neizvesno okruženje predlaže robusne i široko diversifikovane portfolije, koji kombinuju akcije kao glavni izvor dugoročnog rasta, obveznice kao element stabilnosti, kao i dodatne klase imovine koje mogu ublažiti rizike.

Posebno je istaknuta, kako se navodi, uloga zlata kao strateške komponente portfolija, imajući u vidu geopolitičke rizike, rastući javni dug i dugoročne inflatorne pritiske.

Istovremeno, naglašava se potreba za oprezom kod visoko rizičnih ulaganja, uz jasno razdvajanje spekulativnih trendova od fundamentalno utemeljenih investicionih prilika.

U kontekstu Srbije, po izveštaju „Erste Insights 2026“, domaća ekonomija ulazi u 2026. godinu sa stabilnijim makroekonomskim okvirom u odnosu na prethodni period.

Projekcije Erste Grupe predviđaju nastavak privrednog rasta, uz postupno smirivanje inflatornih pritisaka i očekivanje da se trend monetarnog popuštanja, prisutan u većem delu regiona CIE, prelije i na Srbiju u drugoj polovini godine.

U takvim okolnostima ključni izazov za domaće tržište ostaje očuvanje makroekonomske stabilnosti i poverenja, dok se prostor za dugoročnije planiranje, za investitore, privredu i građane postepeno širi.

„Erste Insights 2026 šalje poruku da 2026. godina neće biti mirna, ali da će biti puna prilika za one koji odluke donose na osnovu podataka, dugoročnih ciljeva i jasne strategije“, piše u saopštenju Erste grupe.

(Beta)

