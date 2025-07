Jadranski naftovod JANAF dobio dozvolu da nastavi isporuku nafte NIS-u

Jadranski naftovod (JANAF) saopštio je da je dobio licencu od američke Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) da nastavi do 27. avgusta da transportuje naftu do Naftne industrije Srbije (NIS).

Kako je navedeno na sajtu te kompanije, JANAF je, u saradnji s Vladom Hrvatske i uz podršku svojih američkih pravnih zastupnika, dobio licencu do 27. avgusta ove godine kojom se omogućava nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s NIS-om.

Iz JANAF-a su poručili da će nastaviti da sa Vladom Hrvatske i američkim pravnim zastupnicima sprovode sve potrebne radnje kako bi se u narednom periodu osigurali neophodni uslovi i saglasnost za nesmetano ispunjavanje ugovornih obveza prema NIS-u.

Američke sankcije NIS-u odložene su u ponedeljak, peti put zaredom, ovoga puta na 30 dana.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je u ponedeljak novu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu prema NIS-u kojom je toj kompaniji omogućeno nesmetano poslovanje do 27. avgusta.

