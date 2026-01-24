Jadranskom naftovodu produžena licenca za transport nafte NIS-u do 20. februara

„JANAF d.d. je u saradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu kojim se do 20. februara odobrava učestvovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS“, piše saopštenju Uprave.
Ta kompanija je pozdravila odluku američke administracje „kao potvrdu odgovornog rada Uprave u ostvarivanju poslovnih i strateških interesa JANAF-a, Republike Hrvatske i Evropske unije“.
(Beta)
