Janaf će od SAD tražiti produžetak licence za saradnju sa NIS-om

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod („Janaf“), saopštila je da bi u slučaju stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) 1. oktobra, što je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ostala bez velikog dela prihoda, zubog čega će od SAD tražiti produžetak licence za saradnju sa NIS-om.

„‘Janaf’ je dobio licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog sa kompanijom NIS do 1. oktobra 2025. godine, a narednih dana će se, putem svog američkog advokata i uz podršku Vlade Hrvatske, obratiti američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) za produženje licence“, navodi se na sajtu Jadranskog naftovoda.

Kako je ukazano iz „Janafa“, ključno za produženje licence posle 1. oktobra 2025. biće aktivnosti društva NIS prema američkim vlastima.

NIS je pre desetak dana saopštio da je Ministarstvu finansija SAD podneo novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija i omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 26. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

Takođe, kompanija je 14. marta Ministarstvu finansija SAD uputila i zahtev za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals) što predstavlja kompleksan i dugotrajan proces, navedeno je u saopštenju.

Do sada je, od početka godine, u šest navrata odlagana puna primena sankcija prema kompaniji NIS na osnovu izdatih posebnih licenci Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD.

NIS se našao na listi sankcija zbog ruskog udela u vlasništvu.

(Beta)

