Janaf dobio dozvolu da u narednih sedam dana isporučuje naftu NIS-u

Jadranski naftovod (Janaf) objavio je danas da je dobio dozvolu da do 15. oktobra nastavi isporuku nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Janaf je ovo zvanično saopštio na svom sajtu, dok se NIS još nije oglasio ovim povodom.

Janaf, koji posluje sa NIS, objavio je da je tražio i dobio licencu kojom se odobrava učestvovanje u aktivnostima koje su uobičajene i neophodne za transport nafte, a u cilju završetka svih aktivnosti preuzetih u okviru ugovora o transportu sirove nafte sa NIS, do 15. oktobra.

Iz Janafa su naveli da ne raspolažu informacijama da li je i NIS dobio licencu kojom se odlažu sankcije.

Sankcije NIS uvedene su početkom ove godine zbog ruskog udela u vlasništvu, ali je njihova primena do sada odlagana.

Američke sankcije kompaniji NIS stupiće na snagu 9. oktobra u šest ujutru ukoliko ne bude postignut dogovor u kratkom roku.

Do sada su sankcije odlagane osam puta puta – šest puta po mesec dana, potom krajem septembra na samo četiri, do prvog oktobra, pa na kraju za još jednu sedmicu.

NIS je SAD predala novi dopunjen zahtev za odlaganje američkih sankcija.

Poslat je zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 8. oktobra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

(Beta)

