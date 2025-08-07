Janković: Kritične sirovine osnov za zelenu i digitalnu tranziciju i razvoj industrije

Pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku Ivan Jankovic izjavio je da su Nacrtom Strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije od 2025. do 2040. godine, sa projekcijom do 2050. godine, predložene smernice za unapredjenje kontrole nad istraživanjem i eksploatacijom resursa, jačanje kadrovskih kapaciteta, unapredjenje investicione klime i usaglašavanje sa regulativom EU.

Janković je na javnoj raspravi o tom dokumentu u Privrednoj komori Srbije kazao da je poseban fokus stavljen na kritične sirovine, one koje su osnov za zelenu i digitalnu tranziciju i razvoj industrije.

„Ovo je prva strategija u istoriji zemlje koja se sistematski i sveukupno bavi mineralnim resursima. Pripremljena je u u rekordnom roku, za godinu dana“, rekao je Janković.

Podsetio je da je poslednji takav dokument pripremljen 2011. godine, ali nikada nije usvojen u Skupstini Srbije i ocenio da je nova strategija važan korak ka dugoročnom, odgovornom i efikasnom upravljanju resursima.

Zamenik predsednika PKS Mihailo Vesović izjavio je da Strategija upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima mora da bude balansirana tako da Srbiji omogući i ekonomski rast i zaštitu životne sredine i društveni interes.

„Ovaj sektor predstavlja 3,3 odsto ukupnog BDP, u vrednosti oko 3,9 milijardi dolara. Broj aktivnih privrednih društava u protekloj godini porastao je sa 458 na 468, a prosečna zarada je 35 odsto iznad republičkih proseka. Učešće u stranim investicijama u ovoj oblasti je skoro 35 odsto“, kazao je Vesović.

Istakao je da se Srbija na globalnoj mapi nalazi na osmom mestu po nalazištu lignita, 18. mestu po nalazištu bakra, olova na 34, cinka na 41, srebra na 48, i 50. po nalazištu zlata i dodao da je važno da Srbija svoje potencijale koristi na racionalan način.

Nacrt Strategije o upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima objavljen je na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike.

Tim sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, koji je izabran putem tendera, počeo je izradu te strategije u februaru 2024, a javna rasprava o tom dokumentu počela je 13. juna.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com