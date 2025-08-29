Japan obećao da će investirati 68 milijardi dolara u Indiju

Japan je danas, tokom posete indijskog premijera Narendre Modija Tokiju, obećao da će investirati 68 milijardi dolara u Indiju, a dve države su se složile da prodube veze u odbrani.

„Ogromno indijsko tržište je toliko obećavajuće da će iskorišćavanje njegove dinamike pomoći u podsticanju rasta japanske privrede“, rekao je novinarima premijer Japana Šigeru Išiba.

Išiba je najavio da će Japan povećati svoja ulaganja u Indiju na 10 biliona jena (68 milijardi dolara) i pokrenuti inicijativu za saradnju usmerenu na poluprovodnike i veštačku inteligenciju.

Bilateralna trgovina trenutno iznosi više od 20 milijardi dolara godišnje, uglavnom u korist Japana.

Dve strane su se takođe obavezale da će ojačati saradnju u odbrani, a novinska agencija Kjodo je prenela da su se dve države složile da razviju zajedničke vojne vežbe.

Japan i Indija su duboko zabrinuti zbog situacije u Istočnom i Južnom kineskom moru, prenela je ta agencija.

„Kako međunarodna situacija postaje sve neizvesnija, Japan i Indija moraju da rade zajedno na regionalnom miru i stabilnosti“, rekao je Išiba novinarima.

Indija i Kina se bore za uticaj u Južnoj Aziji i sukobile su se u smrtonosnom graničnom sukobu 2020. godine, a otopljavanje odnosa je počelo oktobra prošle godine, kada se Modi na samitu u Rusiji prvi put posle pet godina sastao sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

Indijski lider će otputovati na samit Šangajske organizacije za saradnju u nedelju i ponedeljak u Kini, čiji je domaćin kineski predsednik, a na kojem će učestvovati i predsednik Rusije Vladimir Putin.

(Beta)

