Javni dug Srbije na kraju decembra bio 39,35 milijarde evra, 44,5 odsto BDP-a

 –  

Javni dug Srbije na kraju decembra prošle godine bio je 39,35 milijardi evra, odnosno 44,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Foto: Beta

Na kraju novembra je javni dug iznosio 38,34 milijarde evra, što je 43,4 odsto BDP-a.

Javni dug Srbije je na kraju 2024. bio oko 38,9 milijardi evra, ili 46,7 odsto BDP.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com