Javni dug Srbije na kraju decembra bio 39,35 milijarde evra, 44,5 odsto BDP-a

Javni dug Srbije na kraju decembra prošle godine bio je 39,35 milijardi evra, odnosno 44,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Na kraju novembra je javni dug iznosio 38,34 milijarde evra, što je 43,4 odsto BDP-a.

Javni dug Srbije je na kraju 2024. bio oko 38,9 milijardi evra, ili 46,7 odsto BDP.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com