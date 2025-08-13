Javni sektor Srbije duguje 53 milijarde dinara, a najviše bolnice i apoteke

Neizmirene obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Srbije, uključujući lokalne samouprave i ustanove u Vojvodini, dostigle su ukupan iznos od skoro 53 milijarde dinara, pokazao je objedinjeni izveštaj o dugovanjima Ministarstva finansija, objavio je sajt Nedeljnika.

Najveći deo tog duga, zaključno sa 8. avgustom ove godine, čak 50,9 milijardi dinara, odnosi se na republičke institucije.

Prema Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, sve fakture i drugi zahtevi za isplatu koje privatne kompanije ispostave javnom sektoru moraju biti evidentirani u Centralnom registru faktura, koji vodi Uprava za trezor Ministarstva finansija.

Taj sistem, kako je navedeno, od 1. maja 2022. godine omogućava precizno praćenje obaveza koje javni sektor ima prema dobavljačima, a podaci iz izveštaja o dugovanjima koje objavljuje Ministarstvo finansija potiču iz tog sistema.

Zakon propisuje i jasne rokove za plaćanje, odnosno kada je javni sektor dužnik privatnoj firmi, rok za plaćanje ne sme biti duži od 45 dana, dok je u transakcijama između dva subjekta javnog sektora, rok 60 dana.

Međutim, postoji izuzetak koji se odnosi na zdravstvo, gde zakon za obaveze gde je dužnik Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) ili korisnik njegovih sredstava, što uključuje bolnice i kliničke centre, dozvoljava rok plaćanja do 90 dana.

Istaknuto je da najviše duguju korisnici sredstava RFZO i to više od 29,3 milijarde dinara, što čini više od polovine ukupnog evidentiranog duga republičkih korisnika.

Među pojedinačnim institucijama, rekorder je Univerzitetski klinički centar Srbije sa dugom većim od 2,3 milijarde dinara, zatim slede Apoteka „Beograd“ sa više od 1,5 milijardi dinara neizmirenih obaveza.

Takođe, velike dugove beleže i Univerzitetski klinički centar Vojvodine sa više od 1,3 milijarde dinara i Zdravstveni centar Užice sa gotovo istim iznosom duga, zatim Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ duguje 884 miliona, a Institut za onkologiju i radiologiju Srbije 645 miliona dinara.

„Dostavljena dokumentacija, koja detaljno prikazuje iznose dugovanja, ne sadrži podatke o datumu njihovog nastanka, pa se ne može precizno utvrditi koliko dugo pojedine obaveze kasne u odnosu na zakonske rokove“, piše na sajtu Nedeljnika.

Istaknuto je da i da Ministarstvo odbrane duguje 1,37 milijardi dinara, zatim u sektoru obrazovanja dug iznosi više od 522 miliona dinara, najveći pojedinačni dug ima Mašinski fakultet u Beogradu sa više od 32 miliona dinara.

Pravosudni organi, kako je navedeno, beleže značajna dugovanja, odnosno Viša javna tužilaštva duguju 144 miliona dinara, a Viši sudovi 65,5 miliona dinara.

(Beta)

