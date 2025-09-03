Jelisavčić (NPS): Uvoz guši proizvodnju hrane u Srbiji, potrebna zaštita države

Narodni pokret Srbije (NPS) podržava Udruženje za krompir Srbije, domaće povrtare i poljoprivrednike koji se svakodnevno bore da, uprkos nepovoljnim klimatskim uslovima, nepredvidivim tržišnim kolebanjima i pritiscima uvoza, očuvaju proizvodnju osnovnih prehrambenih kultura u Srbiji, rekla je danas predsednica Odbora za poljoprivredu NPS Katarina Jelisavčić.

Jelisavčić je u saopštenju navela da je nedavni apel profesora Zorana Broćića i proizvođača krompira, koji traže sezonsku carinsku zaštitu ili uvođenje prelevmana, u potpunosti opravdan i predstavlja neophodnu meru za zaštitu domaće proizvodnje i hrane na srpskim trpezama.

„Uvoz guši domaću proizvodnju. U zemljama EU, kao što su Francuska, Belgija, Holandija i Nemačka, krompir se proizvodi po subvencionisanim cenama od 20 do 25 evrocenti po kilogramu, što omogućava agresivan izvoz po cenama nižim od realnih troškova proizvodnje u Srbiji, koje se kreću od 30 do 50 evrocenti“, kazala je ona.

Prema njenim rečima, istovremeno, domaći proizvođači se suočavaju sa padom prinosa usled suše, jer se na samo 30 do 40 odsto površina vrši navodnjavanje, dok se ukupan broj hektara pod povrtarskim kulturama svake godine smanjuje za oko 10 odsto.

„Krompir, luk, šargarepa, kupus nisu luksuz već strateški resurs. Potrebno je hitno uvesti sezonske carine i/ili prelevmane na uvoz osnovnih povrtarskih kultura u sezoni domaće berbe, obezbediti minimalnu otkupnu cenu za domaće proizvođače u skladu sa realnim troškovima proizvodnje, kao i ograniči ulazak jeftinog, subvencionisanog uvoza u periodima kada postoji dovoljna domaća ponuda“, ocenila je Jelisavčić.

Predložila je i da se trgovinskim lancima uvede obaveza da minimum 60 odsto osnovnog povrća nabavljaju od domaćih proizvođača, zatim da se podstiče navodnjavanje i izgradnju sistema za navodnjavanje kroz subvencije i bespovratna sredstva i formirai Zaštitni fond za strateške kulture, uključujući krompir, luk, kupus i druge kulture koje čine osnovu ishrane.

„Ne dozvolimo da srpska hrana bude istisnuta sa srpskog tržišta. Srpski proizvođači nisu konkurentni ne zato što su neefikasni, već zato što država ne štiti njihov rad i ne stvara fer tržišne uslove“, navela je Jelisavčić.

Ukazala je a da je uvozno lobijsko delovanje, uz odsustvo agrarne vizije, dovelo do toga da krompir iz Belgije i luk iz Holandije istiskuju hranu koja raste u Arilju, Sjenici, Leskovcu i Irigu.

„NPS stoji uz domaće proizvođače, bez srpskog poljoprivrednika nema ni srpske hrane, a bez srpske hrane nema sigurne Srbije“, kazala je Jelisavčić.

(Beta)

