Jetel kupio 5G radio-frekvencijski spektar, a korisnicima će biti pušten 5. decembra

Jetel (Yettel) je kupio 5G radio-frekvencijski spektar za više od 100 miliona evra na aukciji Regulatornog telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge, a korisnicima će 5G usluge biti lansirane u decembru, saopšteno je danas.

Aukcija je sprovedena od 3. do 7. novembra.

Jetel je kupio odgovarajuće 5G radio – frekvencije u opsezima 700 MHz, 2600 MHz i 3.6 GHz i obnovio pravo korišćenja opsega 900MHz, 1800MHz i 2100MHz.

„Spremni smo da pustimo 5G našim korisnicima čim zvanično dobijemo licencu. Za nas u Jetelu, prioritet je da zadržimo najbolji kvalitet mreže i nastavimo da donosimo nove usluge na tržište“, rekao je generalni direktor Majk Mišel.

Naveo je da u njihovoj ponudi ima veliki broj 5G uređaja, kao i da je visok nivo investicija u spektar i tehnologiju, ali i da je 5G neophodan preduslov za dalji razvoj.

Glavne prednosti 5G su veća brzina, manje kašnjenje signala i veći kapacitet daljinskog obavljanja stvari, zatim veći broj povezanih uređaja i mogućnost većeg prilagođavanja konkretnim potrebama određenih industrija za povezivanjem.

Osim toga, kako se dodaje, imaće minimalno kašnjenje prenosa podataka i mogućnost povezivanja velikog broja korisnika.

Podseća se da Jetel, kao deo PPF Telecom Grupe, posluje na tržištu Srbije od 2006. godine.

Konvergentne telekomunikacione (mobilne, fiksne i kablovske) i finansijske usluge dostupne su na više od 130 prodajnih mesta i putem Jetel aplikacije.

„Jetel mreža deveti put je osvojila priznanje za najbolju mobilnu mrežu u Srbiji, te je, kako je istaknuto, 5G logičan sledeći korak u tehnološkom razvoju“, piše u saopštenju.

(Beta)

