Jetel pustio u rad 5G mrežu, dostupna u većim gradovima i turističkim destinacijama

Kompanija Jetel (Yettel) pustila je danas u rad 5G mrežu, koja korisnicima širom Srbije treba da obezbedi mnogo brži internet, još manje kašnjenje u prenosu podataka i mogućnost povezivanja velikog broja uređaja.

„Već danas, Yettel korisnici mogu da vide 5G ikonu na svojim telefonima, i to nas čini veoma ponosnim. Naša kompanija pustila je prvi mobilni signal u Srbiji pre više od 30 godina, u decembru 1994. Danas puštamo petu generaciju Yettel mobilne mreže, a naš cilj je da ona ostane pouzdana, stabilna i sa dovoljnim kapacitetima za korisnike i poslovni sektor u Srbiji. Nastavljamo da ulažemo u inovacije i infrastrukturu“, rekao je generalni direktor Yettela Majk Mišel.

Da bi osetili prednosti nove tehnologije, potrebno je da Yettel korisnici imaju uređaj koji podržava 5G i da se nalaze u zoni pokrivenosti mrežom.

Yettel 5G mreža dostupna je danas u svim većim gradovima i turističkim destinacijama u Srbiji, a kako se mreža bude širila i razvijala, 5G signal pokrivaće sve veći deo stanovništva i teritorije.

Yettel za 5G koristi nove frekvencije koje je kupio na poslednjoj aukciji spektra. Kompanija će emitovati 5G na dve glavne frekvencije: 700 MHz (Niski opseg) i 3.5 GHz (Srednji opseg – C-band).

(Beta)

