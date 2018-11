Jutarnji: Bivše vojne zone u Puli idu u koncesiju

PULA – Za bivše vojne zone u Puli – Muzil, Sačorgianu i Hidrobazu, iduće godine će biti raspisan javni poziv za pronalazak koncesionara, odnosno investitora.

Najduža koncesija predviđena je za Muzil – 99 godina, a po 50 godina za Hidrobazu i Sačorgianu, piše Jutarnji list.

Najveća ulaganja očekuju se na Muzilu, oko 2,5 milijardi kuna (336,4 miliona evra), u turističke, rekreativne i zabavne sadržaje, a u Hidrobazu i Sačorgianu oko 200 miliona (26,9 miliona evra).

Sva ta područja predviđena su prvenstveno za turizam, a radi se o ukupno 260 hektara državnog zemljišta uz more.

Jutarnji navodi da je sve to definisano sporazumom o utvrđivanju uslova, prava i obaveza za realizaciju projekata Muzil, Hidrobaza, Sačorgiana koji su danas u Puli potpisali gradonačelnik Pule Boris Miletić, ministar državne imovine Goran Marić i državni sekretar u Ministarstvu državne imovine Tomislav Boban.

Pulski gradonačelnik Miletić je rekao da Muzil neće biti zatvoreni rizort i da će njegova izgrađenost biti samo 20 posto, odgovarajući tako na nezadovoljstvo građanskih udruženja koja su se okupila ispred komunalne palate protestirajući protiv koncesije na 99 godina.

Ministar Marić je kazao da će konkurs za svaku lokaciju ići zasebno.

„Muzil je najsloženiji projekt pa mislimo da će on na konkurs ići poslednji. Prvi konkurs očekujem već za dva do tri meseca, a poslednji za šest meseci“, naveo je on.

Dušica Radojčić iz udruženja Zelena Istra kaže da „zdrav razum nalaže sumnju i oprez kako zbog preteranog oslanjanja na turizam, tako i zbog dužine trajanja koncesija“.

„Ko može pretpostaviti šta će se na tako velikom prostoru grada događati u sledećih 100 godina. Kakva dokumentacijska uporišta postoje da su ti projekti isplativi za lokalnu zajednicu i da služe javnom interesu?“, pita ona.

Dodaje da je „nakon pljačkaške privatizacije, prostor najvažniji resurs i materijalna vrednost koja nam je kao društvu preostala“.

„I sada se taj poslednji preostali deo društvenog bogatstva privatizuje na toliko dugi rok da ćemo kao društvo i zaboraviti da smo nekad njime raspolagali. Takav se model ‘razvoja’ ne oslanja ni na nove tehnologije, ni na znanje, ni na lokalne preduzetnike, već isključivo na jeftinu i slabo kvalifikovanu radnu snagu“, poručila je Radojčić.

Napominje da se sporazumima o uslovima, pravima i obavezama za realizaciju projekata Sačorgiana, Hidrobaza i Muzil utvrđuje da se radi o ugostiteljsko-turističkim projektima na koje će se potrošiti veliki deo prostornih resursa Pule.

„Radi se o preko 230 hektara priobalja s predviđenih preko 5.000 novih ležajeva na Muzilu (2.210), Sačorgiani (1.544), Hidrobazi (1.200)… Predviđaju se hoteli, kampovi, golf teren, poslovne, trgovačke, javne i stambene zone. S obzirom da će se raditi o privatnim kompleksima, javnost takvih javnih prostora je tek privid, a možemo zaboraviti i na društveno-odgovornu stanogradnju, preko potrebnu ovom gradu“, zaključila je ona.

Naknada od koncesije će pripasti državi i Gradu Puli proporcionalno njihovom udelu u vlasništvu nad zemljištem. U slučaju Muzila gotovo celo područje je državno, na Hidrobazi je 75 odsto državno zemljište, a na Sačorgiani 55 procenata.

„Iz toga je jasno da Pula i njeni žitelji neće videti značajna sredstva od koncesije, dok se gradska vlast u naše ime obavezala da će te projekte o našem trošku izgraditi ili rekonstruisati svu potrebnu infrastrukturu ‘do granice zahvata'“, naglasila je Radojčić, pozivajući Grad Pulu raspiše referendum po tom pitanju.

(Tanjug)