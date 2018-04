Kad Kina i Rusija „drže leđa“ jedna drugoj i Srbija ima koristi

Sve evidentnije jačanje strateškog partnerstva Kine i Rusije pada u trenutku slabljenja uticaja SAD u svetu, a time što „čuvaju leđa“ jedna drugoj dve zemlje se pozicioniraju za neminovne pregovore sa Vašingtonom, zaključak je emisije „Sputnjik intervju“ čiji su gosti bili dugogodišnji dopisnik iz Kine Milorad Denda i novinar Džon Bosnić.

Prelomni trenutak, kaže Denda, bilo je objavljivanje nove američke nacionalne strategije bezbednosti i američke nacionalne odbrambene strategije u kojoj su prvi put Kina i Rusija označene kao rivalske sile, kao protivnici SAD.

Nakon toga, obrazlaže naš sagovornik, dolazi do brzog razmišljanja i delovanja Moskve i Pekinga da se odgovori na potencijalnu pretnju ruskoj i kineskoj bezbednosti. Pošto je formulisala strategiju po kojoj će do 2050. godine činiti više od trećine svetskog bruto nacionalnog dohotka, Kina bira Si Đinpinga za predsednika sa ukidanjem ograničenja mandata, a Rusija ogromnom većinom glasa za Vladimira Putina na predsedničkim izborima.

„Dva jaka lidera u dve važne zemlje spremne da odgovore na ono što im se događa sa američke strane, a u tom trenutku događaju se dve jako bitne stvari. Jedna je objavljivanje trgovinskog rata od strane Donalda Trampa Kini, a s druge strane neviđena antiruska kampanja izmišljanjem, odnosno navodnim trovanjem u Britaniji, potom i sirijska epizoda“, navodi Denda.

On podseća da upravo u takvoj situaciji kineski ministar odbrane baš iz Moskve šalje jasnu poruku Americi kako će Kina i Rusija delovati.

Pritom, ukazuje sagovornik Sputnjika, u Pekingu se često može čuti ocena da su Kina i Rusija „prirodne sile“ — prva ima najveće tržište na svetu i najveće ljudski potencijal, a Rusija je teritorijalno najveća zemlja sa ogromnim prirodnim resursima.

„Kad takve dve zemlje ’čuvaju leđa‘ jedna drugoj, jačaju saradnju, to je takođe i pozicioniranje pregovaračkih pozicija i Kine i Rusije prema SAD“, kaže Denda.

Prema Bosnićevom mišljenju, neki „dil“ među velikim silama će morati da se pravi. On veruje da će američki predsednik u odnosima prema Kini i Rusiji izvesti nešto slično onome kako se ponašao prema Severnoj Koreji, a da su njegove oštre izjave namenjene za unutrašnju upotrebu.

On veruje da Tramp sprema najveći „dil“ sa Kinom u istoriji, jer je reč o dve najveće ekonomske sile, ali se to ne može rešiti za jedan dan.

„Tramp je pravio mržnju prema Severnoj Koreji. Sada pravi mržnju prema Kini, a posle nje će praviti ljubav i partnerstvo. To je veliki svetski teatar, a Tramp je glavni glumac i želi da dobije aplauz. Napisao je scenario i na kraju raširio ruke i kaže: ’Učinio sam svet ponovo velikim‘. Ovo se zove rijaliti predsedništvo“, slikovito objašnjava Bosnić.

U prilog tome, smatra on, govori i činjenica da dosad niko nije znao šta se dešava u Beloj kući, a sada nas o tome Tramp izveštava svakog dana preko Tvitera.

Sjedinjene Države su, kako kaže Bosnić, vodile svet preko svoja dva najvažnija oružja — mejnstrim medija i Holivuda, a sad Tramp otvoreno kaže da su mejnstrim mediji lažne vesti, a da je Holivud korumpiran.

Time je, uveren je gost Sputnjika, sam američki predsednik otvorio Pandorinu kutiju koju niko ne može da zatvori.

„Gotova je iluzija o Americi, a bez iluzije svako carstvo propada“, primećuje Bosnić.

Prema oceni Milorada Dende, jedan od prioriteta kinesko-ruske saradnje je, kako je rekao i predsednik Si, jačanje međunarodnog prava.

„Trampovi potezi narušavaju ustanovljeni poredak stvari u svetu. Neki to već karakterišu kao haos u kojem ne važe pravila međunarodnog prava i multilateralizma. Stvara se jedna vrsta unilateralizma u kojoj su, kako posebno skreću pažnju u Moskvi, potezi koji se mogu povući opasni i nepredvidivi. U tom slučaju Kinezi i Rusi pokušavaju da jačanjem sopstvenih strateških odnosa koordinacije — a koordinacija podrazumeva konsultacije, usaglašavanje stavova i zajednički nastup — očuvaju same interese dve zemlje, ali i svetski mir i bezbednost“, kaže Denda.

Ta „sinergija“ Kine i Rusije, uveren je Bosnić, ojačaće i BRIKS.

„Povezivanje Rusije i Kine je primer za druge zemlje. BRIKS ima potencijal. Kad se Kina i Rusija povezuju Rusija može da bude posrednik između Kine i Indije. A ako se povezuju Kina, Indija i Rusija, pa se ’skače‘ direktno do Južne Afrike, a onda do Brazila to je realnost s kojom Amerikanci treba da se suoče. Ne treba dalje da gledaju rijaliti televizije, nego da samo otvore prozor i vide šta je ta realnost“, kaže Bosnić.

Na pitanje šta novo strateško zbližavanje Rusije i Kine znači za Srbiju, Milorad Denda ističe da to pre svega doprinosi održavanju mira, bezbednosti, sprečavanju konflikta i opasnih situacija nametanja volje.

„To je svakako dobra vest za Srbiju da se praksa nametanja pritisaka i ucenjivanja ne smatra nečim što je dozvoljeno u međunarodnim odnosima. To nama odgovara i mi svakako moramo biti na tom trendu i talasu. U tom smislu jačanje kinesko-ruske saradnje, u pravcu očuvanja mira, stabilizacije sveta i nedozvoljavanja da se u svetu vuku potezi koji mogu značiti konfrontacije i nametanje diktata, odgovara i našoj zemlji da se izbori sa svim problemima sa kojima se suočava i da bude svesna da u svetu postoje snage koje se zalažu za pravdu, pravičnost, međusobnu podršku, saradnju i ravnopravnost“, ističe Denda.

Bosnić vidi ekonomsku prednost tog zbližavanja u šansama koje nudi kineski projekat „Pojas i put“, dok Denda podseća da se u sklopu toga već radi pruga Beograd-Budimpešta, mada, upozorava on, tu ima dosta prepreka koje postavljaju iz Brisela i Vašingtona.

„U poslednje vreme, čuju se iz Brisela, odnosno Vašingtona, primedbe koliki je kineski uticaj, koliko je dospeo u Evropu, kako ga zaustaviti. U tome treba biti mudar, iskoristiti sve potencijale i mogućnosti koje postoje u razvoju saradnje sa Kinom, a te mogućnosti nisu male i ja se nadam da će one rezultirati u sve značajnijoj saradnji, jer Pojas i put je multidimenzionalni, globalni projekat koji će menjati svetski poredak i svet u celini“, ocenjuje Denda.

Novi Put svile je, ističe Bosnić, projekat za 50 godina i od 150 triliona dolara.

„To ne može da se završi preko noći, ali Srbija je na pravom putu, samo treba da budemo pošteni i otvoreni“, kaže on uz opasku da su Amerikanci zahvaljujući Edvardu Snoudenu i Vikiliksu otkrili „koliko je prljava njihova država“ i „izgubili veru u nju i u svoje dve partije između kojih nema razlike“.

„Ako si za biznis, a najveći biznis na svetu je Kina, treba sa njima da napraviš neki dogovor. To je cela priča o izborima“, smatra taj kanadski novinar srpskog porekla.

Uveren je da je Srbija odlično pozicionirana, a kako u šali primećuje, Srbi su izuzetan narod ne samo zbog svoje istorije ili geografije, niti zato što su neka sila, već zato što su „doživeli sve“. Kao prednost vidi i činjenicu da Srbi lako savladavaju strane jezike i da su prijatni prema svima.

„Dolazi zlatna era Srbije“, uveren je Bosnić koji se nada da će to podstaći mnoge Srbe iz dijaspore da se vrate kući.

(Sputnjik)