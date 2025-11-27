Kanada gradi cevovod radi povećanja izvoza nafte brodovima u Aziju

Predsednik Vlade Kanade Mark Karni (Carney) i Danijela Smit, predsednica Vlade istočne kanadske pokrajine Alberte koja je proizvođač nafte, danas su potpisali sporazum o izgradnji cevovoda radi povećanja izvoza nafte brodovima u Aziju.

Naftovod će iz Alberte ići ka novoj duboka luci za velike brodove na pacifičkoj obali pokrajine Britanska Kolumbija.

Sporazum predviđa da formalni predlog za cevovod mora biti spreman do jula 2026. godine. Uslediće konsultacije, posebno sa autohtonim zajednicama u toj oblasti koje su već izrazile protivljenje naftovodu.

Veće otvaranje ka tržištima sveta, van SAD, deo je strategije premijera Karnija za diversifikaciju trgovine i ublažavanje efekata trgovinskog rata koji vodi američki predsednik Donald Tramp (Trump).

To je i strategija Marka Karnija, izabranog aprila ove godine, za oživljavanje kanadske ekonomije za koju želi da postane „supersila energetike“.

Ali, podrškom izgradnji naftovoda Mark Karni se otvara kritici, čak i unutar sopstvene stranke, uz optužbu da izdaje klimatske obaveze Kanade. Pogotovo što je njegov deklarisani cilj „povećanje proizvodnje nafte i gasa“.

Štaviše, Kanada je najavila da će napustiti ograničenje emisija iz naftnog i gasnog sektora koje još nije stupilo na snagu.

Da bi se suprotstavila kritikama, Kanada je najavila da će pokrenuti „najveći svetski projekat hvatanja ugljenika“.

Ta tehnologija je kontroverzna: njeni kritičari je vide kao izgovor za nastavak sagorevanja fosilnih goriva, a IPCC – Međuvladin panel UN o klimatskim promenama, međutim, smatra hvatanje ugljenika opcijom za smanjenje emisija.

(Beta)

