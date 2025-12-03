Kapetanović (RCC): Regionalna saradnja funkcioniše kada donosi praktične i merljive rezultate

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović izjavio je u Prištini da regionalna saradnja funkcioniše kada donosi praktične i merljive rezultate i istakao važnost sprovođenja Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište i evropskog Plana rasta za Zapadni Balkan.

„Zajedno sa našim partnerima, uključujući CEFTA-u, obaveze u sklopu Zajedničkog regionalnog tržišta pretvaramo u konkretne koristi za poslovne subjekte i građane, od jeftinije komunikacije do lakše trgovine i boljih digitalnih usluga. Građani i preduzetnici nam jasno poručuju da sarađujemo više, ne manje, i da postižemo rezultate ranije, ne kasnije“, rekao je Kapetanović na otvaranju Sedmice CEFTA-e 2025.

Na otvaranju je učestvovao sa ministarkom industrije, preduzetništva i trgovine i predsedavajućom CEFTA-e Rozetom Hajdari, direktorkom u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Valentinom Superti, direktorom Transportne zajednice Matejem Zakonjšekom i direktorkom Sekretarijata CEFTA-e Pranverom Kastrati.

Istakao je poboljšanja širom regiona, uključujući rekordne nivoe stranih ulaganja, napredak na polju trgovine bez papira, roming sa Evropskom unijom, elektronski potpis, kao i prve SEPA transakcije u tri učesnice RCC iz regiona.

Takođe je napomenuo da istraživanje Balkan Barometer 2025, koje će uskoro biti objavljeno, pokazuje postojanu podršku građana regionalnoj saradnji, saopšteno je iz RCC.

Tokom boravka u Prištini, sastao se i sa vršiocem dužnosti premijera Kosova Albinom Kurtijem. Na sastanku se razgovaralo o unapređenju sprovođenja Zajedničkog regionalnog tržišta i usklađivanju regionalnih napora sa evropskim Planom rasta.

Kapetanović je potvrdio punu podršku RCC svim vladama u ispunjavanju obaveza koje donose praktične koristi građanima i poslovnim subjektima.

Sedmica CEFTA-e 2025. nastavlja se razgovorima na visokom nivou o konkurentnosti, digitalnoj transformaciji i postepenoj integraciji u tržište Evropske unije.

(Beta)

