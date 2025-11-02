Kašnjenja letova se nastavlja u SAD jer obustava rada savezne vlade dovodi do manjka kontrolora leta

Kašnjenje letova na američkim aerodromima nastavila su se danas usled manjka kontrolora leta zbog prekida finansijranja savezne vlade (Shutdown) jer nije donet državni budžet SAD što je ušlo u drugi mesec.

Kancelarija za upravljanje vanrednim situacijama grada Njujorka saopštila je na platformi X da su kašnjenja na aerodrom u Njuarku u Nju Džerziju dva do tri sata što zahvata i druge aerodrome u tom regionu.

Putnici koji lete do Njujorka, iz njega ili kroz njega „treba da očekuju promene reda letenja, čekanja na izlazima i propuštene povezane letove. Svako ko bi da leti treba da proveri status leta pre nego što krene na aerodrom i da očekuje duže čekanje“, dodaje se u objavi na društvenim mrežama.

Međukontinentalni aerodrom Džordž Buš u Hjustonu, Međunarodni aerodrom Dalas Fort Vort i Čikago O’Her takođe su danas imali desetine kašnjenja i nekoliko otkazivanja letova, a tako je bilo i na glavnim aerodromima u San Francisku, Los Anđelesu, Denveru i Majamiju, po sajtu FlightAware.

Ministar saobraćaja SAD Šon Dafi je upozorio da će biti više odlaganja i otkzaivanja letova što duže kontrolori budu bez plate.

„Radimo prekovremeno kako bismo osigurali da je sistem bezbedan. I usporavaćemo saobraćaj, biće kašnjenja, otkazivaćemo letove da bismo osigurali da je sistem bezbedan“, rekao je danas Dafi u nedelju na televiziji CBS.

Takođe je rekao da ne planira da otpusti kontrolore leta koji ne dolaze na posao jer nisu plaćeni više od mesec dana.

„Oni donose odluke kakoi da prehrane svoje porodice, neću ih otpustiti“, rekao je Dafi. „Potrebna im je podrška, potreban im je novac, potrebna im je plata. Ne treba ih otpustiti“.

U oktobru je Dafi upozorio kontrolore leta koji su se javili na bolovanje umesto da rade bez plate tokom obustave rada, da im preti otkaz. Čak i mali broj kontrolora koji se ne pojavljuju na poslu stvara probleme jer ih ima kritično nedovoljno.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) je u petak saopštila da skoro 13.000 kontrolora leta nedeljama radi bez plate.

Manjak osoblja može se javiti i u regionalnim centrima kontrole leta koji upravljaju s više aerodroma, a i na pojedinačnim aerodromima, ali ne dovodi uvek do otkazivanja letova. Po podacima firme za analitiku vazduhoplovstva Cirium, podaci o letovima pokazali su dobre rezultate u pogledu tačnosti na većini glavnih američkih aerodroma u oktobru, uprkos izolovanim problemima sa osobljem celog tog meseca.

Pre obustave rada, FAA se već suočavala sa dugogodišnjim nedostatkom oko 3.000 kontrolora leta.

(Beta)

