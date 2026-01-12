Kina i EU postigle dogovor o koracima za rešavanje spora oko uvoza električnih vozila

Kina je danas saopštila da je postigla sporazum sa Evropskom unijom o izvozu električnih vozila proizvedenih u Kini na tržište EU.

Ministarstvo trgovine Kine je navelo da će EU izdati smernice o minimalnim cenama za kineske izvoznike automobila.

Nije precizirano da li sporazum podrazumeva ukidanje carina od 35,3 odsto, koje je EU uvela 2024. godine na uvoz kineskih električnih vozila čiju cenu Kina subvencionira, te se smatra da ih izvozi po nepoštenim, damping cenama.

„Ovo doprinosi ne samo obezbeđivanju zdravog razvoja ekonomskih i trgovinskih odnosa Kine i EU, već i očuvanju međunarodnog trgovinskog poretka zasnovanog na pravilima“, piše u saopštenju Ministarstva trgovine Kine.

Širenje ponude kineskih proizvođača električnih vozila na inostrana tržišta uznemirilo je proizvođače automobila u Evropi i SAD.

EU je uvela carine da bi se tome suprotstavila tvrdeći da kineski proizvođači imaju koristi od „nepoštenih državnih subvencija“, a SAD su 2024. godine uvele carinu od 100 odsto na električne automobile proizvedene u Kini.

Vrednost električnih automobila uvezenih u Evropu porasla je sa 1,6 milijardi dolara 2020. godine na 11,5 milijardi dolara 2023. godine. Većina tog uvoza poticala je od zapadnih proizvođača automobila koji imaju fabrike u Kini, uključujući Teslu i BMW.

Zvaničnici EU su upozoravali da su domaći kineski proizvođači spremni da osvoje veliki deo tržišta nudeći niže cene od evropskih, zahvaljujući velikim subvencijama svoje države. One uključuju velike porudžbine za državne potrebe, kredite državnih banaka s niskim kamatama, jeftino zemljište za fabrike, poreske olakšice, subvencionisane sirovine i delove iz državne industrije.

Američke carine praktično blokiraju gotovo sav uvoz kineskih električnih vozila. Evropskoj uniji su, s druge strane, potrebni povoljniji električni automobili iz inostranstva kako bi ostvarila cilj smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte za 55 odsto do 2030. godine.

(Beta)

