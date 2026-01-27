Kina nije samo svetska fabrika, nego i svetsko tržište

Kina će nastaviti da unapređuje otvaranje na visokom nivou, smatrajući sebe kao ne samo svetsku fabriku, nego i svetsko tržište, rekao je visoki zvaničnik na konferenciji za novinare koju je održala kancelarija za informisanje pri Državnom savetu.

Kako je danas prenela Kineska medijska grupa (CMG), na brifingu su zvaničnici Ministarstva trgovine govorili o pokazateljima razvoja trgovine u 2025. godini i smernicama politike, napominjući da će veliko domaće tržište zemlje pružiti veće mogućnosti globalnim robama i uslugama, dok će njegov visokokvalitetni razvoj nastaviti da daje zamah globalnoj ekonomiji.

U 2025. godini potrošnja je doprinela ekonomskom rastu Kine za 52 odsto, što je povećanje od pet procentnih poena u odnosu na prethodnu godinu.

Zahvaljujući merama kao što su proširenje programa trgovine potrošačkim proizvodima, prodaja osnovnih proizvoda, uključujući automobile, kućne aparate i mobilne telefone, dostigla je 2,61 bilion juana.

Maloprodajna usluga porasla je za 5,5 odsto tokom godine. Spoljna trgovina pokazala je visoku održivost: ukupan uvoz i izvoz robe dostigao je rekordnih 45,47 biliona juana, što je povećanje od 3,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Vitalnost privatnih preduzeća je nastavila da se jača, njihov udeo je porastao na 57,3 odsto.

Bilateralne investicije takođe su rezultirale boljim kvalitetom i efikasnošću, jer je stvoreno više od 70.000 novih preduzeća sa stranim ulaganjima, što je povećanje od 19,1 odsto, a visokotehnološke industrije činile su 32,3 odsto ukupnih stranih investicija.

Obim kineskih direktnih nefinansijskih investicija dostigao je jedan bilion juana, a ekonomska i trgovinska saradnja „Pojas i put“ postigla je značajan napredak, navodi CMG.

Vang Džihua, izvršni direktor Odeljenja za spoljnu trgovinu Ministarstva trgovine, rekao je da će se Kina fokusirati na promociju inovacija u trgovini i uravnotežen razvoj u 2026. godini.

Ključni prioriteti uključuju ubrzanje razvoja trgovine uslugama, poboljšanje sistema upravljanja negativnim listama za prekograničnu trgovinu uslugama i kontinuirano povećanje otvorenosti u sektoru usluga.

Kina će uspostaviti demonstraciona područja za inovativni razvoj trgovine uslugama, proširiti izvoz konkurentnih usluga proizvođača i olakšati kombinovanje trgovine uslugama u klastere u oblastima kao što su intelektualna svojina i ljudski resursi.

(Beta)

