Kina objavila plan za nadogradnju seoskih puteva

Kina je predstavila akcioni plan za novi krug nadogradnje seoskih puteva kao deo svojih napora da poboljša ruralnu transportnu infrastrukturu i podstakne ruralnu revitalizaciju.

Plan, koji su objavili Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo finansija i Ministarstvo prirodnih resursa, navodi ambiciozne ciljeve o podizanju tehničkih standarda seoskih puteva, rešavanju nedostataka u održavanju i izgradnji efikasne ruralne mreže za podršku modernizaciji poljoprivrede, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Planom su predviđeni i detaljni ciljevi, kao što su izgradnja ili nadogradnja 300 hiljada kilometara seoskih puteva i obnavljanje i održavanje 300 kilometara postojećih puteva.

Planom je zahtevano da više od 70 odsto seoskih puteva treba da se održava u „dobrom stanju“ i da pokrivenost sela mrežom javnog prevoza bude povećana na 55 odsto.

Centralna vlada će izdvojiti sredstva za sprovođenje plana, a pokrajinske vlasti moraju da koordiniraju lokalne resurse za izgradnju seoskih puteva, upravljanje, održavanje i operacije.

Neregularno finansiranje i novo skriveno vladino zaduživanje će biti strogo zabranjeno, uz pojačani budžetski nadzor nad svim administrativnim nivoima, navodi se u planu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com