Kina saopštila da je postigla preliminarni konsenzus sa SAD o trgovini

SAD i Kina postigle su u Maleziji „preliminarni konsenzus“ za rešavanje svojih trgovinskih sporova, rekao je danas u Kuala Lumpuru jedan od glavnih kineskih pregovarača, nekoliko dana pred očekivani razgovor između predsednika dve zemlje Donalda Trampa i Si Đinpinga.

„Kina i SAD na konstruktivan način su ispitali odgovarajuća rešenja za pitanja koja zabrinjavaju dve strane, i postigli preliminarni konsenzus“, rekao je novinarima Li Čengang, kineski predstavnik za međunarodnu trgovinu i zamenik minstra trgovine, posle dva dana bilateralnih pregovora u glavnom gradu Malezije.

Razgovori su usledili posle odluke Kine da uvede ograničenja na izvoz retkih minerala potrebnih za savremene tehnologije i pretnji američkog predsednika Donalda Trampa da će uvesti dodatne carine od 100 odsto na kinesku robu. Njihov trgovinski sukob pretio je da oslabi ekonomski rast širom sveta.

Tramp je takođe izrazio uverenje da je sporazum blizu.

„Oni hoće da postignu dogovor i mi hoćemo da postignemo dogovor“, rekao je Tramp.

Objava je data na godišnjem samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (Asean) koja se održava u Kuala Lumpuru, kome prisustvuje i Tramp.

Vrhunac Trampove azijske turneje treba da bude sastanak u Seulu, u četvrtak, sa kineskim predsednikom Si Đinpingom. Oni će u tom gradu prisustvovati samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (Apec).

„Mislim da ćemo postići dobar sporazum sa Kinom“, rekao je Tramp novinarima.

Američki ministar finansija Skot Besent ocenio je danas da su razgovori sa kineskim vice premijerom He Livengom u Kuala Lumpuru omogućili da se pripremi susret njihovih lidera „u vrlo pozitivnom kontekstu“.

(Beta)

