Kina saopštila da ne želi carinski rat sa SAD, ali ga se i ne plaši

Kinesko Ministarstvo trgovine saopštilo je danas da neće popustiti pred pretnjom Sjedinjenih Američih Država (SAD) uvođenjem novih, većih carina i pozvalo Vašington da dijalogom reši trgovinske probleme s Pekingom.

„Stav Kine je dosledan: Ne želimo carinski rat, ali ga se ni ne plašimo“, saopštilo je Ministarstvo.

To je prvi zvanični komentar Pekinga na pretnju predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) da će povećati porez na uvoz iz Kine kao odgovor na nova kineska ograničenja izvoza retkih minerala.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je danas da Vašington ostaje „posvećen zaštiti američkih ekonomskih izvora egzistencije“ i da je činjenica da je „definicija nacionalne vanredne situacije“ to što Kina ima „toliku kontrolu nad ključnim snabdevanjem SAD“ i zato opravdava nove carine.

„Biće to delikatna igra i mnogo toga će zavisiti od toga kako će Kinezi odgovoriti. Ako odgovore na veoma agresivan način, garantujem vam da predsednik SAD ima mnogo više rešenja nego Kina“, rekao je danas Vens za američku televiziju Foks njuz.

On je dodao da je, ukoliko je kineska strana „spremna da bude razumna, Donald Tramp uvek spreman da bude razuman pregovarač“.

„Često pribegavanje pretnji visokim carinama nije pravi način za dogovaranje s Kinom“, saopštilo je kinesko Ministarstvo trgovine i pozvalo na rešavanje svih nedoumica dijalogom.

U saopštenju se dodaje da će, ukoliko „američka strana tvrdoglavo insistira na svojoj praksi, Kina sigurno odlučno preduzeti odgovarajuće mere kako bi zaštitila svoja legitimna prava i interese“.

Peking i Vašington razmenuju optužbe o kršenju duha trgovinskog primirja nametanjem novih ograničenja.

Tramp je na društvenim mrežama nedavno objavio da Kina postaje „veoma neprijateljski nastrojena“ i da „drži svet u zatočeništvu# ograničavanjem pristupa retkim mineralima.

U saopštenju Ministarstva trgovine Kine kaže da su SAD poslednjih nedelja uvele više novih ograničenja, uključujući proširenje broja kineskih kompanija kojima je ograničen uvoz iz SAD.

Ministarstvo je, povodom izvoza retkih m inera, saopštilo da će se dozvole za izvoz izdavati za civilnu upotrebu.

Novi propisi uključuju zahtev da strane kompanije dobiju odobrenje kineske vlade za izvoz proizvoda koji sadrže retke minerale iz Kine, bez obzira na to gde se proizvode.

Kina rudari oko 70 odsto retkih minerala i kontroliše oko 90 odsto njihove prerade u svtu, a pristup tim sirovinama je ključna tačka spora u trgovinskim pregovorima Vašingtona i Pekinga.

(Beta)

