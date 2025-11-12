Kina: Suspenzija pravila SAD o 50 odsto vlasništva važan korak u sprovođenju konsenzusa

„Ovo je važan korak koji je američka strana preduzela u sprovođenju konsenzusa iz ekonomskih i trgovinskih razgovora između Kine i SAD-a u Kuala Lumpuru“, rekao je juče portparol Ministarstva.
Portparol je dodao da će dve zemlje nastaviti razgovore o aranžmanima nakon jednogodišnje suspenzije takozvanog pravila o 50 odsto vlasništva.
„Kina je spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Državama na jačanju dijaloga i komunikacije zasnovanih na principima međusobnog poštovanja i ravnopravnih konsultacija, pravilnom upravljanju razlikama i stvaranju povoljnih uslova za preduzeća obe zemlje, kao i bezbednosti i stabilnosti globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja“, zaključio je portparol.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com