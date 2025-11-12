Kina: Suspenzija pravila SAD o 50 odsto vlasništva važan korak u sprovođenju konsenzusa

Kinesko Ministarstvo trgovine saopštilo je da je primilo k znanju najavu Sjedinjenih Država o jednogodišnjoj pauzi, počev od 10. novembra, primene propisa koji proširuje ograničenja kontrole izvoza na bilo koji entitet koji je 50 odsto ili više u vlasništvu strane koja je na američkim listama sankcija, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

„Ovo je važan korak koji je američka strana preduzela u sprovođenju konsenzusa iz ekonomskih i trgovinskih razgovora između Kine i SAD-a u Kuala Lumpuru“, rekao je juče portparol Ministarstva.

Portparol je dodao da će dve zemlje nastaviti razgovore o aranžmanima nakon jednogodišnje suspenzije takozvanog pravila o 50 odsto vlasništva.

„Kina je spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Državama na jačanju dijaloga i komunikacije zasnovanih na principima međusobnog poštovanja i ravnopravnih konsultacija, pravilnom upravljanju razlikama i stvaranju povoljnih uslova za preduzeća obe zemlje, kao i bezbednosti i stabilnosti globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja“, zaključio je portparol.

(Beta)

