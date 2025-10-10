Kina uoči trgovinskih pregovora uvela lučke takse za američke brodove kao odmazdu za takse SAD

Kina je danas uvela lučke takse za brodove u američkom vlasništvu kao odmazdu za planirane američke lučke takse za kineske brodove i to uoči trgovinskih pregovora između predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog lidera Si Đinpinga.

Brodovi u vlasništvu SAD, oni kojima upravljaju američke kompanije ili pojedinci, kao i brodovi izgrađeni u SAD i oni koji plove pod američkom zastavom, plaćaće taksu od 400 juana (56 dolara) po neto toni za svaki dolazak u kineske luke, saopštilo je Ministarstvo transporta Kine.

Takse bi se primenjivale na isti brod na najviše pet putovanja godišnje i povećavale bi se svake godine do 2028. godine, kada bi dostigle 1.120 juana (157 dolara) po neto toni. One bi stupile na snagu 14. oktobra, istog dana kada SAD treba da počnu sa naplatom taksi kineskim brodovima.

Kinesko Ministarstvo saobraćaja je u saopštenju navelo da su takse za američke brodove „kontramere“ kao odgovor na „pogrešnu“ praksu SAD, pozivajući se na planirane američke lučke takse za kineske brodove.

Ministarstvo je američke takse nazvalo „diskriminatornim“ i dodalo da bi one „ozbiljno štetile legitimnim interesima kineskoj brodogradnji“ i „ozbiljno narušile“ međunarodni ekonomski i trgovinski poredak.

Po planu Vašingtona, brodovima u kineskom vlasništvu ili pod kineskim upravljanjem naplaćivaće se 50 dolara po neto toni za svako uplovljavanje u luke SAD, što bi se zatim povećavalo za 30 dolara po neto toni svake godine do 2028. godine. Svaki brod bi plaćao najviše pet puta godišnje.

Kina je niz trgovinskih mera i ograničenja najavila pre očekivanog sastanka između Trampa i Sija na marginama foruma Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Južnoj Koreji, koji počinje krajem oktobra.

Peking je juče objavio nova ograničenja na izvoz retkih minerala, kao i nova ograničenja na izvoz nekih tipova litijumskih baterija i opreme za njihovu proizvodnju.

(Beta)

