Kina je izrazila snažnu zabrinutost zbog novih pravila Evropske unije usmerenih na takozvane „visokorizične dobavljače“, branila svoje kontrole izvoza robe dvostruke namene u Japan i signalizirala napredak u trgovinskim pregovorima sa Kanadom, prenela je danas Kineska medijska grupa (CMG).

Na redovnom brifingu za novinare, portparolka Ministarstva trgovine He Jongćijan je u četvrtak rekla da je EU izdala dokumente kojima se od država članica zahteva da isključe „visokorizične dobavljače“ iz 18 ključnih sektora, uključujući energetiku, transport i IKT usluge.

Ona je rekla da kineske kompanije dugo posluju u Evropi u skladu sa lokalnim zakonima i doprinose razvoju telekomunikacione i digitalne industrije u regionu, dodajući da je označavanje nekih kineskih firmi kao visokorizičnih bez dokaza diskriminatorno i da politizuje ekonomska i trgovinska pitanja.

Odgovarajući na pitanja o Japanu, He je rekla da Kina primenjuje kontrolu izvoza robe dvostruke namene u skladu sa međunarodnim obavezama neširenja oružja i domaćim zakonom, dok odobrava zahteve koji jasno ispunjavaju zahteve za civilnu upotrebu kako bi se zaštitila stabilnost globalnog lanca snabdevanja.

Zabrana izvoza japanskim vojnim korisnicima ili u vojne svrhe je potpuno legitimna, razumna i zakonita, ponovila je portparolka.

Što se tiče trgovine između Kine i Kanade, portparolka je rekla da će Kanada Kini dodeliti godišnju kvotu od 49.000 električnih vozila sa carinskom stopom najpovlašćenije nacije od 6,1 odsto, zamenjujući doplatu od 100%, s tim da će se kvota postepeno širiti.

Dodala je da će Kina nastaviti da rešava pitanja trgovine uljanom repicom sa Kanadom kroz dijalog i konsultacije u okviru pravila.

(Beta)

