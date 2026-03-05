Kina započinje godišnja dva zasedanja, u fokusu novi petogodišnji plan

Kina je 4. marta započela svoja godišnja"dva zasedanja", događaj koji ove godine ima dodatnu težinu jer bi trebalo da predstavi novi razvojni plan za drugu najveću ekonomiju na svetu.

Više od 2.000 političkih savetnika prisustvovalo je otvaranju četvrtog zasedanja 14. Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije (CPPCC), najvišeg političkog savetodavnog tela u zemlji, prenela je agencija Sinhua.

Predsednik Nacionalnog komiteta CPPCC-a Vang Huning podneo je izveštaj o radu Stalnog komiteta Nacionalnog komiteta CPPCC-a u prisustvu predsednika Kine Si Đinpinga i drugih partijskih i državnih lidera u Velikoj dvorani naroda u Pekingu.

Najviši politički savetnik pohvalio je značajan napredak zemlje u modernizaciji, napominjući da je Kina ispunila glavne ciljeve ekonomskog i društvenog razvoja postavljene za 2025. godinu i uspešno privela kraju 14. petogodišnji plan (2021–2025).

Pozvao je kolege političke savetnike da mobilišu podršku javnosti, izgrade širi konsenzus i objedine mudrost i snagu u 2026. godini kako bi se obezbedio dobar početak perioda 15. petogodišnjeg plana (2026–2030).

CPPCC ima ključnu ulogu u višepartijskoj saradnji i političkim konsultacijama pod vođstvom Komunističke partije Kine. Njegovi članovi dolaze iz političkih partija, narodnih organizacija, ličnosti bez partijske pripadnosti i različitih sektora društva. Oni potiču iz širokog spektra profesija, poput naučnika, preduzetnika, lekara, nastavnika i advokata. Zasedanje traje do 11. marta.

Godišnje zasedanje najvišeg zakonodavnog tela Kine, Svekineskog narodnog kongresa, trebalo bi da počne danas, 5. marta. Opštepoznata kao „dva zasedanja“, ova godišnja okupljanja mahom se smatraju ključnim prozorom u kineski razvoj, njen politički sistem i verovatni pravac budućeg kretanja zemlje.

Iako tradicionalni pokazatelji poput ciljeva rasta BDP-a, vojnih budžeta i signala u spoljnoj politici i dalje privlače veliku pažnju, dugo očekivani 15. petogodišnji plan nalazi se u središtu ovogodišnje agende.

Poslanici će narednih dana razmatrati nacrt plana. Kada bude usvojen, on će usmeravati Kinu do kraja decenije i doprineti dugoročnom cilju zemlje da do sredine veka izgradi veliku modernu socijalističku državu u svakom pogledu.

Plan bi mogao da podstakne temeljni zaokret ka sofisticiranijoj budućnosti zasnovanoj na tehnologiji i potrošnji, sa posledicama koje će se osećati daleko izvan Kine, napisao je geostrateški analitičar Imran Halid u autorskom tekstu objavljenom 28. februara na portalu Evroazijski pregled (Eurasia Review).

On je ovogodišnja zasedanja opisao kao potencijalni „prelomni trenutak“ za globalnu ekonomiju.

Zakonodavna agenda ove političke sezone uključuje razmatranje nacrta ekološkog zakonika, nacrta zakona o etničkom jedinstvu i napretku, kao i nacrta zakona o planiranju nacionalnog razvoja. Predloženi ekološki zakonik dolazi u trenutku kada se Kina približava svom cilju da do 2030. dostigne vrhunac emisije ugljenika.

Izrada 15. petogodišnjeg plana nastavlja dugu tradiciju nacionalnih razvojnih planova koji su pomogli da se oblikuje savremeni razvoj Kine. Prvi petogodišnji plan pokrenut je početkom pedesetih godina prošlog veka, podseća Sinhua.

Analitičari navode da ovaj ritmični ciklus planiranja pomaže da se resursi usmere tamo gde su najpotrebniji i održava politiku na stabilnom kursu, omogućavajući zemlji da napreduje postepeno i predvidivo, umesto da doživljava nagle političke zaokrete.

„Novi plan ima snažnu osnovu koju smo izgradili tokom perioda 14. petogodišnjeg plana. Veliki napreci, poput razvoja obnovljivih izvora energije, daju nam samopouzdanje da nastavimo dalje u sledeću fazu“, rekao je Vu Fenggang, nacionalni politički savetnik i industrijski ekonomista na Institutu za socijalizam u Đangsiju.

U 2025. godini kineski BDP premašio je 140 biliona juana (oko 20 biliona američkih dolara), dok su ključni ciljevi u oblastima kao što su produktivnost rada, urbanizacija, prosečni životni vek i izdvajanja za istraživanje i razvoj uglavnom dostigli ili premašili očekivanja, ocenili su međunarodni posmatrači.

U narednom periodu Kina se suočava sa sve većim spoljnim izazovima usled geopolitičkih tenzija, unilateralizma i protekcionizma, kao i usporene globalne ekonomije. Domaći izazovi uključuju nedovoljnu potražnju, demografski pritisak i prelazak na nove pokretače rasta.

Očekuje se da će visokokvalitetni razvoj definisati Kinu u narednim godinama, prema preporukama koje je Centralni komitet Komunističke partije Kine objavio u oktobru za izradu novog petogodišnjeg plana.

Preporuke ističu nove pokretače rasta u narednim godinama, uključujući energiju vodonika i nuklearnu fuziju, interfejse mozak–računar, utelovljenu veštačku inteligenciju i mobilne komunikacije šeste generacije (6G).

Džu Lijanćing, nacionalni politički savetnik i profesor na Univerzitetu informacionih nauka i tehnologije u Pekingu, rekao je da će u narednih pet godina sve više tehnologija prelaziti iz laboratorija u realnu ekonomiju i pojavljivati se u svakodnevnom životu ljudi.

Istraživanje njegovog tima u oblasti optoelektronike i inteligentnog senzorskog sistema već je doprinelo nedavnim kineskim probojima u novim materijalima, vazduhoplovstvu i ekonomiji niskih visina (ekonomske aktivnosti koje se odvijaju u vazdušnom prostoru do oko 1.000 metara iznad zemlje).

„Moramo ubrzati razvoj novih i perspektivnih industrija i podstaći stvarne, izvorne inovacije i proboje u ključnim tehnologijama“, rekao je on.

Tokom sedmodnevnog zasedanja politički savetnici vodiće intenzivne rasprave o nacrtu 15. petogodišnjeg plana i podnositi predloge koji odražavaju njihovu stručnost.

Takav konsultativni proces pokazao se efikasnim. Još 2021. godine, tokom „dva zasedanja“ na kojima su finalizovani 14. petogodišnji plan i dugoročni ciljevi Kine do 2035, povratne informacije poslanika i političkih savetnika dovele su do 55 izmena u konačnom dokumentu.

Ovaj proces nije samo usavršavanje detalja politike, rekao je Nan Cunhui, nacionalni politički savetnik i predsednik kompanije za pametna energetska rešenja, koji je karijeru započeo kao obućar pored puta.

„To je i prilika da izgradimo konsenzus, objednimo snage i motivišemo sve, posebno kada je reč o ciljevima i zadacima narednog petogodišnjeg plana“, rekao je Nan.

(Beta)

