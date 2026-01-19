Kineska ekonomija porasla uprkos carinama SAD

Kako je saopštila kineska Vlada, u poslednja tri meseca prošle godine rast se usporio na 4,5 odsto.
Lideri Kine pokušavaju da ubrzaju ekonomiju nakon problema na tržištu nekretnina i poremećaja izazvanih pandemijom, koji su smanjili potrošnju građana i ulaganja firmi.
Ipak, Kina je uspela da nadoknadi ove slabosti snažnim izvozom robe u druge zemlje.
To je dovelo do rekordnog trgovinskog suficita od 1,2 biliona dolara – što znači da je ta zemlja prodala mnogo više nego što je kupila.
(beta/cmg)
(Beta)
