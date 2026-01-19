Kineska ekonomija porasla uprkos carinama SAD

Kineska ekonomija je 2025. godine porasla za oko pet odsto, vođena snažnim izvozom, uprkos carinama koje je nametnuo predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, objavljeno je u ponedeljak.

Kako je saopštila kineska Vlada, u poslednja tri meseca prošle godine rast se usporio na 4,5 odsto.

Lideri Kine pokušavaju da ubrzaju ekonomiju nakon problema na tržištu nekretnina i poremećaja izazvanih pandemijom, koji su smanjili potrošnju građana i ulaganja firmi.

Ipak, Kina je uspela da nadoknadi ove slabosti snažnim izvozom robe u druge zemlje.

To je dovelo do rekordnog trgovinskog suficita od 1,2 biliona dolara – što znači da je ta zemlja prodala mnogo više nego što je kupila.

