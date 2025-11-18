Kineska kompanija zatražila zelenu dozvolu za fabriku u Srbiji

Kineska kompanija Techron Automotive doo Beograd zatražila je od vojvođanske opštine Inđija procenu uticaja na životnu sredinu projekta za izgradnju kompleksa za proizvodnju plastičnih delova za automobile u tom gradu, preneo je portal eKapija.

Fabrika kineske kompanije Techron bila bi prva van matične zemlje, a radovi na izgradnji kapaciteta u slučaju pozitivnog ishoda počeće do kraja ove godine.

Izgradnja je predviđena u inđijskoj industrijskoj zoni.

U prvoj fazi planirana je izgradnja pogona na površini od 4.500 kvadratnih metara, uz zapošljavanje 200 radnika u konačnoj fazi.

Otvaranje pogona planirano je za sredinu 2026. godine.

Kompanija se bavi proizvodnjom auto delova za Volkswagen, Porsche, Audi, Chery, Geely auto, kao i mnoge druge.

Njihovi proizvodi uključuju komponente motora i menjača, a prave i unutrašnje i spoljašnje delove enterijera i delove kontrolnih sistema.

(beta/cmg)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com