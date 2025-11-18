Kineska kompanija zatražila zelenu dozvolu za fabriku u Srbiji

Fabrika kineske kompanije Techron bila bi prva van matične zemlje, a radovi na izgradnji kapaciteta u slučaju pozitivnog ishoda počeće do kraja ove godine.
Izgradnja je predviđena u inđijskoj industrijskoj zoni.
U prvoj fazi planirana je izgradnja pogona na površini od 4.500 kvadratnih metara, uz zapošljavanje 200 radnika u konačnoj fazi.
Otvaranje pogona planirano je za sredinu 2026. godine.
Kompanija se bavi proizvodnjom auto delova za Volkswagen, Porsche, Audi, Chery, Geely auto, kao i mnoge druge.
Njihovi proizvodi uključuju komponente motora i menjača, a prave i unutrašnje i spoljašnje delove enterijera i delove kontrolnih sistema.
(beta/cmg)
(Beta)
