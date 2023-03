Kineska provincija Šansi izvlači 1,71 milijardu kubnih metara metana iz ugljenokopa

Ugljem bogata kineska provincija Šansi izvukla je 1,71 milijardu kubnih metara metana iz uglja u prva dva meseca ove godine, što čini približno 82,6 odsto ukupne količine u Kini, pokazali su podaci pokrajinskog statističkog biroa, prenosi Sinhua.

„Prošle godine, kompanija je pustila u rad više od 350 bušotina metana iz uglja. Godišnji kapacitet proizvodnje metana u ugljenokopima kompanije do sada je dostigao 2,1 milijardu kubnih metara“, rekao je Hu Ćiuđia, menadžer ogranka ugljenokopa PetroČajna (PetroChina) Huabei u Šansiju.

Korišćenje metana, koji je nusproizvod uglja, iz ugljenokopa može pomoći u smanjenju rizika u rudarstvu, smanjenju emisije gasova staklene bašte i smanjenju nestašice gasa.

Šansi je jedan od kineskih regiona koji obiluje resursima metana iz ugljenokopa. Ima procenjene rezerve od 8,31 hiljade milijardi kubnih metara metana iz uglja do 2.000 metara ispod zemlje, što čini oko jednu trećinu ukupne količine u zemlji.

Do 2025. godine, Šansi ima za cilj da izvuče 20 milijardi do 25 milijardi kubnih metara metana iz ugljenokopa, prema 14. petogodišnjem planu razvoja pokrajine za period od 2021. do 2025.

(Beta)

